Мер Києва Віталій Кличко вже підтвердив факт вибуху. Раніше повідомляли, що в області працює ППО.

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Відомо, що вибухи зафіксували у Голосіївському районі столиці.

Всі служби слідують на місце. Детальніше – згодом,

– заявив Кличко.

У Київській ОВА зазначили, що станом на ранок 9 березня сили протиповітряної оборони продовжують працювати. Там також попросили зберігати інформаційну тишу: нічого не фіксувати та не викладати в мережу.

Що відомо про масований ракетний удар 9 березня