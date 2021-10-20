Кличко встретился с Зеленским на Банковой впервые за год

Впервые за год состоялась встреча Виталия Кличко и Владимира Зеленского. Политики встретились во вторник, 19 октября, на Банковой.

Кличко рассказал, что сам предложил президенту встретиться. Это произошло 6 октября на мероприятиях в честь 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра. Зеленский согласился.

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Мы, действительно, встретились. Впервые за последний год. Говорили долго о проблемах столицы,

– заявил Кличко.

Он также возразил, что в ходе разговора якобы обсудили вопросы будущего принятия закона о столице. В нем разграничат полномочия городского головы и председателя КГГА.

Кличко об отношениях с Зеленским