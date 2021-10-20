Кличко встретился с Зеленским на Банковой впервые за год

20 октября 2021 , 22:22
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Источник:

"Зеркало недели"

Впервые за год состоялась встреча Виталия Кличко и Владимира Зеленского. Политики встретились во вторник, 19 октября, на Банковой.

Кличко рассказал, что сам предложил президенту встретиться. Это произошло 6 октября на мероприятиях в честь 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра. Зеленский согласился.

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Мы, действительно, встретились. Впервые за последний год. Говорили долго о проблемах столицы,
 –  заявил Кличко.

Он также возразил, что в ходе разговора якобы обсудили вопросы будущего принятия закона о столице. В нем разграничат полномочия городского головы и председателя КГГА.

Кличко об отношениях с Зеленским

  • Кличко ранее заверил, что никаких личных конфликтов с Зеленским у него нет.
  • В то же время мэр Киева признался, что ему не нравятся шутки "95 квартала". В частности, те, в которых говорится о нем.
  • Политик подчеркнул: "для того, чтобы был личный конфликт, нужно иметь основания, я не вижу точек пересечения, единая точка пересечения: я не согласен со всеми шутками" 95 квартала", которые касались Кличко".
  • По словам мэра, "это и шутками назвать сложно".