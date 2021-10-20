Кличко встретился с Зеленским на Банковой впервые за год
20 октября 2021 , 22:22Читати новину українською
Источник:"Зеркало недели"
Впервые за год состоялась встреча Виталия Кличко и Владимира Зеленского. Политики встретились во вторник, 19 октября, на Банковой.
Кличко рассказал, что сам предложил президенту встретиться. Это произошло 6 октября на мероприятиях в честь 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра. Зеленский согласился.
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Мы, действительно, встретились. Впервые за последний год. Говорили долго о проблемах столицы,
– заявил Кличко.
Он также возразил, что в ходе разговора якобы обсудили вопросы будущего принятия закона о столице. В нем разграничат полномочия городского головы и председателя КГГА.
Кличко об отношениях с Зеленским
- Кличко ранее заверил, что никаких личных конфликтов с Зеленским у него нет.
- В то же время мэр Киева признался, что ему не нравятся шутки "95 квартала". В частности, те, в которых говорится о нем.
- Политик подчеркнул: "для того, чтобы был личный конфликт, нужно иметь основания, я не вижу точек пересечения, единая точка пересечения: я не согласен со всеми шутками" 95 квартала", которые касались Кличко".
- По словам мэра, "это и шутками назвать сложно".