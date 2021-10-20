Кличко розповів, що сам запропонував президенту зустрітися. Це відбулося 6 жовтня на заходах на честь 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру. Зеленський погодився.

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Ми, дійсно, зустрілися. Вперше за останній рік. Говорили довго про проблеми столиці,
– заявив Кличко.

Він також заперечив, що у ході розмови начебто обговорили питання майбутнього прийняття закону про столицю. У ньому розмежують повноваження міського голови і голови КМДА.

Кличко про відносини з Зеленським

  • Кличко раніше запевнив, що жодних особистих конфліктів з Зеленським у нього немає.
  • Водночас мер Києва зізнався, що йому не подобаються жарти "95 кварталу". Зокрема, ті, у яких мовиться про нього.
  • Політик наголосив: "для того, щоб був особистий конфлікт, потрібно мати підстави, я не бачу точок перетину, єдина точка перетину: я не згоден з усіма жартами "95 кварталу", які стосувалися Кличка".
  • За словами мера, "це і жартами назвати складно".