Видео, на котором глава Белого дома то ли от усталости, то ли от недосыпания закрыл глаза, распространили по сети.
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Президента разбудил, вероятно, помощник
Сон американскому лидеру перебил мужчина, который пошел пообщаться с Байденом. После этого президент проснулся и задорно начал аплодировать завершению речи неизвестного спикера.
Смотрите видео с саммита:
Байден якобы "заснул" во время встречи с премьером Израиля
Отметим, что это не впервые Байден из-за почтенного возраста попадает в такие курьезные ситуации. Главу Белого дома упрекнули в том, что он задремал прямо во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Однако впоследствии оказалось, что видео было фейком. На оригинальном видео Джо Байден просто сидел, опустив голову вниз.
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Интересно, что на инаугурации самого Джо Байдена тоже произошел интересный инцидент, связанный со сном. Не смог сдержаться и не задремать во время церемонии один из предшественников Байдена на посту Билл Клинтон. При этом Клинтон задремал на важнейшем элементе мероприятия – речи нового главы Белого дома.