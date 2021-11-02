Видео, на котором глава Белого дома то ли от усталости, то ли от недосыпания закрыл глаза, распространили по сети.

​Читайте также Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заболела коронавирусом

Президента разбудил, вероятно, помощник

Сон американскому лидеру перебил мужчина, который пошел пообщаться с Байденом. После этого президент проснулся и задорно начал аплодировать завершению речи неизвестного спикера.

Смотрите видео с саммита:

Обратите внимание! На Конференции ООН по вопросам изменения климата выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что, чтобы преодолеть глобальное потепление, следует преодолеть "глобальное потепление в отношениях государств, где ежегодно тает доверие".

Байден якобы "заснул" во время встречи с премьером Израиля

Отметим, что это не впервые Байден из-за почтенного возраста попадает в такие курьезные ситуации. Главу Белого дома упрекнули в том, что он задремал прямо во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Однако впоследствии оказалось, что видео было фейком. На оригинальном видео Джо Байден просто сидел, опустив голову вниз.

​Ранее Лавров рассказал, что Байден через него "передал приветы" Путину

Интересно, что на инаугурации самого Джо Байдена тоже произошел интересный инцидент, связанный со сном. Не смог сдержаться и не задремать во время церемонии один из предшественников Байдена на посту Билл Клинтон. При этом Клинтон задремал на важнейшем элементе мероприятия – речи нового главы Белого дома.