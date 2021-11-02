Відео, на якому глава Білого дому чи то від втоми, чи від недосипання заплющив очі, поширили мережею.

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Президента розбудив, ймовірно, помічник

Сон американському лідеру перебив чоловік, який пішов поспілкуватись з Байденом. Після цього президент прокинувся і завзято почав аплодувати завершенню промови невідомого спікера.

Дивіться відео з саміту:

Зверніть увагу! На Конференції ООН з питань зміни клімату виступив і президент України Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що, аби подолати глобальне потепління, слід подолати "глобальне потепління у відносинах держав, де щороку тане довіра".



Байден начебто "заснув" під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю

Зазначимо, що це не вперше Байден через поважний вік потрапляє у такі курйозні ситуації. Главі Білого дому закинули те, що він задрімав прямо під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Проте згодом виявилось, що відео було фейком. На оригінальному відео Джо Байден просто сидів, опустивши голову вниз.

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Цікаво, що на інавгурації самого Джо Байдена теж трапився цікавий інцидент пов'язаний зі сном. Не зміг стриматись і не задрімати під час церемонії один з попередників Байдена на посаді Білл Клінтон. При цьому на сон Клінтон похилило на найважливішому елементі заходу – промові нового глави Білого дому.