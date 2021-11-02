Відео, на якому глава Білого дому чи то від втоми, чи від недосипання заплющив очі, поширили мережею.
Президента розбудив, ймовірно, помічник
Сон американському лідеру перебив чоловік, який пішов поспілкуватись з Байденом. Після цього президент прокинувся і завзято почав аплодувати завершенню промови невідомого спікера.
Дивіться відео з саміту:
Байден начебто "заснув" під час зустрічі з прем'єром Ізраїлю
Зазначимо, що це не вперше Байден через поважний вік потрапляє у такі курйозні ситуації. Главі Білого дому закинули те, що він задрімав прямо під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Проте згодом виявилось, що відео було фейком. На оригінальному відео Джо Байден просто сидів, опустивши голову вниз.
Цікаво, що на інавгурації самого Джо Байдена теж трапився цікавий інцидент пов'язаний зі сном. Не зміг стриматись і не задрімати під час церемонії один з попередників Байдена на посаді Білл Клінтон. При цьому на сон Клінтон похилило на найважливішому елементі заходу – промові нового глави Білого дому.