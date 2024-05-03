Несмотря на нашествие врага, бойцы мотивированы на победу: глава МВД посетил Донецкую область

Игорь Клименко, глава МВД Украины, провел день в Донецкой области с бойцами, которые подконтрольны ведомству. Россияне не оставляют попыток прорвать оборону наших защитников в этом регионе.

В четверг, 2 мая, министр встретился с 18-й Славянской бригадой Нацгвардии, пограничниками из "Мести", полицейскими и спасателями, которые стоят на страже безопасности в зоне боевых действий. Клименко ознакомился с докладом командования о ситуации на фронте и потребности подразделений.

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Те, кто работают на победу

Несмотря на сильное давление врага, моральный дух украинских воинов остается непоколебимым. Клименко отметил высокую мотивацию и нацеленность каждого бойца на достижение главной цели – украинской победы.

Он также поздравил пограничников с недавним Днем пограничника (30 апреля) и выразил благодарность всем военнослужащим и чрезвычайникам, которые ежедневно рискуют жизнью ради мира.

Заслушал доклад командования бригад по ситуации на линии фронта, задач и потребностей. Несмотря на интенсивное вражеское нашествие, каждый наш боец мотивирован и нацелен на единый результат – победу,

– говорится в сообщении.

Министр выразил благодарность за неутомимую службу нацгвардейцам, полицейским и спасателям, которые с честью выполняют свой долг. Нет сомнений, что каждый из них является важной частью великой миссии защиты Украины и ее народа. В то же время МВД Украины опубликовало кадры, на которых видно министра с защитниками.

Глава Министерства внутренних дел встретился с бойцами в Донецкой области: смотрите видео

В сообщении ведомства упомянуто два военных формирования – "Славянскую бригаду" и отряд "Месть", о которых стоит рассказать подробнее.

18-я Славянская бригада – это военное формирование Национальной гвардии Украины, входящее в систему МВД, с местом дислокации в Славянске Донецкой области. С начала полномасштабного вторжения полк выполняет боевые задачи на Востоке Украины.

– это военное формирование Национальной гвардии Украины, входящее в систему МВД, с местом дислокации в Славянске Донецкой области. С начала полномасштабного вторжения полк выполняет боевые задачи на Востоке Украины. Бригада "Месть" – это формирование, известное также как 3-й пограничный отряд имени Героя Украины Евгения Пикуса. Оно входит в состав "Гвардии наступления" – рекрутинговой кампании МВД, имеющей целью формирования новых штурмовых бригад в составе Национальной гвардии Украины.

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Добавим, что ситуация в Донецкой области остается сложной, но контролируемой. Аналитики DeepState отмечали, что на днях российским войскам в регионе удалось продвинуться возле ряда населенных пунктов. В частности, в районе Архангельского, возле Новоалександровки, южнее Первомайского.