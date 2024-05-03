У четвер, 2 травня, міністр зустрівся з 18-ю Слов'янською бригадою Нацгвардії, прикордонниками з "Помсти", поліцейськими та рятувальниками, які стоять на сторожі безпеки в зоні бойових дій. Клименко ознайомився з доповіддю командування про ситуацію на фронті та потреби підрозділів.

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Ті, хто працюють на перемогу

Попри сильний тиск ворога, моральний дух українських воїнів залишається непохитним. Клименко наголосив на високій мотивації та націленість кожного бійця на досягнення головної мети – української перемоги.

Він також привітав прикордонників з нещодавнім Днем прикордонника (30 квітня) та висловив подяку всім військовослужбовцям та надзвичайникам, які щоденно ризикують життям заради миру.

Заслухав доповідь командування бригад щодо ситуації на лінії фронту, завдань та потреб. Попри інтенсивну ворожу навалу, кожен наш боєць мотивований і націлений на єдиний результат – перемогу,

– йдеться у повідомленні.

Міністр висловив вдячність за невтомну службу нацгвардійцям, поліцейським та рятувальникам, які з честю виконують свій обов'язок. Немає сумнівів, що кожен з них є важливою частиною великої місії захисту України та її народу. Водночас МВС України опублікувало кадри, на яких видно міністра зі захисниками.

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У повідомленні відомства згадано два військових формування – "Слов'янську бригаду" та загін "Помста", про які варто розповісти детальніше.

18-та Слов'янська бригада – це військове формування Національної гвардії України, що входить до системи МВС, з місцем дислокації у Слов'янську Донецької області. З початку повномасштабного вторгнення полк виконує бойові завдання на Сході України.

– це військове формування Національної гвардії України, що входить до системи МВС, з місцем дислокації у Слов'янську Донецької області. З початку повномасштабного вторгнення полк виконує бойові завдання на Сході України. Бригада "Помста" – це формування, що відоме також як 3-й прикордонний загін імені Героя України Євгена Пікуса. Воно входить до складу "Гвардії наступу" – рекрутингової кампанії МВС, що має на меті формування нових штурмових бригад у складі Національної гвардії України.

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Додамо, що ситуація на Донеччині залишається складною, але контрольованою. Аналітики DeepState зазначали, що цими днями російським військам у регіоні вдалось просунутись біля ряду населених пунктів. Зокрема, в районі Архангельського, біля Новоолександрівки, південніше Первомайського.