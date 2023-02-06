Татьяна Шутяк должна была в мае выходить замуж, – Клименко рассказал воспоминания о погибших в Броварах

Вертолет с руководством МВД 18 января упал на детскую площадку в Броварах. Среди 14 погибших была 27-летняя помощница министра Татьяна Шутяк.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, передает 24 Канал.

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"Я один из первых из руководства приехал на место трагедии. Мне трудно об этом говорить. С Денисом Монастырским и Евгением Енином мы проводили очень много времени. Мы обсуждали проблемы. Мы часто выезжали с первым заместителем министра в зону боевых действий", – отметил Клименко.

Трагедия для государства

По словам министра, с погибшим в авиакатастрофе руководством МВД он ежедневно проводил несколько часов. Следовательно, эти люди были близки для него.

До сих пор, когда смотрим на их фотографии, не верим, что такое произошло. Мы (в национальной полиции – 24 Канал) знали, чем живут эти люди. Помощница министра Татьяна Шутяк должна была выходить замуж в мае. Люди планировали свою жизнь. Оно оборвалось так трагически. Это трагедия для всей системы МВД, государства, – сказал Клименко.

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