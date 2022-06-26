Клинические алкоголики, – Фейгин объяснил угрозы депутатов госдумы России "бомбить Лондон"

Один из депутатов российской Госдумы заявил, что в случае третьей мировой, которая может начаться из-за Калининградской блокады, первым будут бить по Лондону. Еще один российский политик сказал, что нужно ударить по посольству США в Киеве из-за поставок нам оружия. Фейгин говорит, что это просто глупости от клинических алкоголиков.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он спросил, видел ли мир их лица, ведь это две "беспородистые будки", они оба – алкоголики.

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По его словам, Андрей Гурулев и Юрий Швиткин выглядят так, будто это два клинических алкоголика, которые еще с грудного возраста пили водку.

"Я всегда удивляюсь тому, как сильно изменилась Россия. Сейчас все снова будут говорить, что я их оскорбляю, но сами посмотрите на их лица. Это абсолютно "спитые типы", – говорит Фейгин.

По его словам, один заявляет, что ударит по Лондону, а другой – по посольству США в Киеве.

Ну так ударьте! Попытайтесь ударить ракетой по посольству США и увидите, что будет. Дело в том, что этих "обезьян" выпускают ради "озвучки", они решения не принимают,

– объяснил правозащитник.

Фейгин говорит, что гораздо более серьезен Путин, который говорит о поставках "Искандеров", это серьезно.

"А депутаты Госдумы – это как "летняя проститутка из борделя", так я себе их представляю. Когда-то депутаты были не такими, а сейчас эти превратились в полное ничтожество", – добавил он.

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