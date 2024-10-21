Ключ к Крыму: какую территорию упорно удерживают россияне, чтобы помешать Украине

Николаевская область до сих пор не является полностью деоккупированной. Все потому, что российские войска все еще присутствуют на Кинбурнской косе, территории, отделяющей Черное море от Днепро-Бугского лимана. Несмотря на регулярные успешные рейды украинских воинов, россияне отчаянно удерживают песчаную косу.

Об этом рассказал 24 Каналу спикер Украинской Добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что рейды Сил Обороны на Кинбурн являются регулярными и успешными. Информацию об этом не обнародуют из соображений безопасности, потому что освобождение этой территории имеет стратегическое значение.

Смотрите также Россияне внезапно активизировались на Кинбурнской косе: чем это грозит

Россияне зарываются в норы

Сейчас россияне удерживают на Кинбурнской косе подразделения, которые реагируют на рейдовые операции Сил Обороны. Соответственно, несмотря на артиллерийский огонь и работу украинских FPV-дронов, оккупанты все равно удерживают косу.

"Мы все понимаем, почему Кинбурн. Потому что это один из ключей от двери в наш Крым. И поэтому они там зарываются в норы, пытаются проводить ротацию и стоять любой ценой", – отметил Сергей Братчук.

По словам представителя УДА "Юг", Силы Обороны тщательно следят за всеми перемещениями оккупантов на Кинбурнской косе и наносят огневое поражение при каждом удобном случае.

Напомним, вскоре Украина должна получить в рамках одного из пакетов военной помощи боевые катера. А значит, это позволит освободить территорию Кинбурнской косы.