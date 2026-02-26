Может завершить войну за месяц, – у Зеленского ответили, у кого сейчас "ключи" к миру

Заявления мировых лидеров о мирных переговорах вновь актуализировали вопрос реальных рычагов влияния на завершение войны. На фоне активных контактов Европы с Пекином все чаще звучит тезис о новых возможных модераторах процесса.

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, кто сегодня действительно способен повлиять на скорость завершения войны. По его словам, у одной из глобальных держав есть инструменты, которые могут радикально изменить ситуацию.

Что означает заявление Си Цзиньпина о "беспокойстве всех сторон"?

Си Цзиньпин заявил, что во время мирных переговоров следует учитывать "беспокойство всех сторон". На этом фоне активизировались контакты европейских лидеров с Пекином. Это усилило разговоры о возможной роли Китая в урегулировании войны.

Внимание! Си Цзиньпинь призвал к переговорам с равным участием всех сторон. Во время встречи в Пекине с канцлером Германии Фридрихом Мерцом лидер Китая заявил, что путь к завершению войны между Украиной и Россией лежит через последовательный диалог. В коммюнике МИД Китая указано, что Пекин выступает за участие в переговорах всех сторон, в частности европейских государств, и учета их интересов.

Подоляк прокомментировал слова лидера Китая, по его словам, сама формула звучит дипломатично, однако в нынешних условиях она вызывает вопросы. Когда речь идет о войне, нужно четко определять, что именно называют беспокойством. Он отметил, что беспокойство в классической дипломатии означает позицию, которую можно обсуждать за столом переговоров.

Беспокойство, которое четыре года реализуется через массированные убийства, это не беспокойство. Это массированные убийства. Это не о политике, не о дипломатии. Это о фундаментальных преступлениях против человечества,

– заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что в такой ситуации попытки формально балансировать между сторонами выглядят проблематично. Если одна из сторон ведет войну и осуществляет системные удары, это нельзя трактовать как равнозначную позицию в переговорах.

Брать на себя адвокатирование преступлений против человечества – это плохая стратегия,

– добавил он.

По его словам, Китай как глобальный игрок должен определиться со своей ролью. Пекин может оставаться нейтральным посредником или же фактически поддерживать сторону, которая продолжает войну. Именно это, по его мнению, и является ключевым вопросом нынешнего этапа.

Китай имеет ресурсы, которые могут изменить ход войны

Подоляк объяснил, что современная война держится не только на армии, а прежде всего на экономике. По его словам, четыре года боевых действий означают постоянное производство ракет, дронов и боеприпасов, а это невозможно без внешних ресурсов. Именно поэтому ключевой вопрос заключается не в дипломатических заявлениях, а в том, кто обеспечивает России возможность продолжать войну.

Нет Китая с его ресурсностью, с его финансированием определенных программ, нет российских возможностей,

– заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что без экономической поддержки со стороны Пекина Москва потеряет способность поддерживать нынешнюю интенсивность ударов. Речь идет о финансировании, технологических компонентах и общей ресурсной устойчивости. В такой модели Китай становится критически важным элементом всей конструкции.

Убираем Китай с шахматной доски, Россия через месяц не имеет ракет, а главное дронов,

– заявил Подоляк.

Именно поэтому Пекин имеет значительно большее влияние на темпы войны, чем это может выглядеть извне. Если эти каналы поддержки перекрыть, ситуация изменится быстро. И тогда вопрос завершения войны приобретет совсем другую динамику.

Китай может закончить войну за месяц

Речь идет не только об экономическом взаимодействии, а о реальном политическом влиянии Пекина на Москву. Китай имеет рычаги, которые позволяют не просто советовать или призывать к миру, а непосредственно влиять на решения Кремля. Именно поэтому вопрос роли Пекина является ключевым в нынешней конфигурации войны.

В Китае, безусловно, ключи к быстрому окончанию войны, Китай может, в принципе, остановить войну за месяц, за неделю,

– заявил он.

Он уточнил, что эти возможности имеют принудительный характер. Китай, по его словам, способен действовать не только через дипломатию, но и через более жесткие механизмы воздействия. Речь идет об инструментах, которые могут заставить Москву пересмотреть свою стратегию.

Китай может это сделать принудительно, если Путин что-то не понимает, но Китай этим не пользуется,

– добавил Подоляк.

При наличии политического решения Пекин может резко изменить динамику войны. Однако пока эти инструменты не задействованы, и именно это, по его мнению, определяет нынешнюю продолжительность боевых действий.

