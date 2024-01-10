Задача одна: военный эксперт назвал главную цель Сил обороны на 2024 год

Немецкое издание Welt сделало прогноз, что весной Украина может начать новое наступление на Юге с вектором в Крым. По оценке газеты, это может произойти в ближайшие несколько месяцев после получения F-16 от партнеров.

Военный эксперт Сергей Грабский объяснил 24 Каналу, без чего невозможно украинское наступление на Южном направлении. Он назвал две основные задачи ВСУ на 2024 год.

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Возможно ли наступление на Юге

Отмечается, что от украинского плацдарма на левом берегу Херсонской области до полуострова – около 70 километров. То есть расстояние выстрела HIMARS. Однако Грабский заметил, что нельзя забывать о ширине Днепра. Ведь, для того чтобы осуществлять наступление, необходимо обеспечить плацдарм соответствующих размеров, чего Украина на сегодняшний день не имеет, и передислоцировать на него соответствующее количество войск.

Даже сейчас, ведя бои на левобережье в составе корпуса морской пехоты, ВСУ не могут обеспечить преимущество над противником на Южном направлении. А без превосходства над противником нельзя говорить о наступательных операциях,

– сказал военный эксперт.

По его словам, даже если Украине передадут 50 самолетов F-16, не следует забывать, что вражеская воздушная группировка, действующая на украинско-российском фронте, состоит из 320 самолетов и примерно 290 вертолетов.

Несмотря на это, наши военные могут проводить операции на левом берегу Днепра и упорно держат там позиции. Бойцы ВСУ удерживают так называемую серую зону, из которой могут проводить рейдовые операции против коммуникации противника.

Когда речь идет о перерезке так называемого сухопутного коридора, то не важно, где он будет перерезан. Наша задача – ликвидировать Южный фронт и создать предпосылки для изоляции Крыма. Именно такими рейдовыми действиями, уничтожая коммуникации противника и элементы обороны, мы можем этого добиться,

– отметил Грабский.

Проведение рейдовых операций – это вероятное развитие событий. Однако, по мнению военного эксперта, лучше воздержаться от такого понятия как проведение наступательной операции.

"Не забывайте о водном препятствии, возможности накопления сил, имеющихся ресурсах и обеспечении аксиоматических требований наступательной операции. Без преимущества в воздухе и без создания надежного воздушного щита для наших войск говорить о наступлении немного предвзято", – добавил военный эксперт.

Какая оперативная ситуация на левобережье Херсона