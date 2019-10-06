14:21
6 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ

      Ключевая роль Луценко в деле об импичменте Трампа: детали от американских СМИ

      92 Читати новину українською
      Луценко – ключевая фигура в деле об импичменте Трампа, – американские СМИ
      Луценко – ключевая фигура в деле об импичменте Трампа, – американские СМИ / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп имел надежды на экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, хотя дипломаты предупреждали его о ненадежности. Именно это стало основой нынешнего скандала.

      Дипломаты убеждали Трампа, что Луценко нельзя доверять, пишет The New York Times.

      Это интересно: Полна ужасных людей, – Волкер рассказал, что Трамп говорил об Украине и Зеленского

      Команда Трампа видела в Украине источник информации, – NYT

      Издание отмечает, что команда Трампа, в частности его личный адвокат Рудольф Джулиани, видели в Украине потенциальный источник информации. Они могла бы быть выгодна Трампу и навредить его оппонентам.

      Трамп и его сторонники рассчитывали на украинского прокурора без юридического образования и с большой историей манипуляций законом в своей политической борьбе, несмотря на предупреждения высокопоставленных дипломатов о том, что Луценко нельзя доверять,
      – пишут авторы материала.

      Однако Луценко хотел наладить связи с ближайшим окружением американского президента, портя отношения с американскими дипломатами в Киеве.

      Авторы материала отмечают, что экс-генпрокурор сыграл важную роль в отставке посла США в Украине Мари Йованович. Она, по словам Луценко, якобы дала ему список "неприкосновенных лиц", против которых нельзя вести расследование.

      NYT пишет, что Луценко пытался "наладить контакт" в 2018 году:

      • Тогда еще генпрокурор якобы попытался заморозить расследование Украиной незаконных действий бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.
      • В это время администрация Трампа принимала решение о поставках Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

      Издание считает, что это обстоятельство является важным в ходе расследования по импичменту – требовал ли Трамп или его окружение политических выгод в обмен на американскую помощь.

      Кроме того, как говорится в статье, Луценко надеялся наладить связи с Джулиани. Этому должен был помочь ход расследованию деятельности Джо Байдена и его сына Хантера.

      Луценко пытался спасти свою шкуру, притворяясь сторонником Трампа в конце своей карьеры,
      – цитирует издание слова Давида Сакварелидзе, бывшего заместителя генпрокурора.

      Авторы отмечают, что даже "несмотря на дискредитацию" в Украине Луценко мог рассчитывать на поддержку Трампа и Джулиани. Даже в скандальном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп жалел об увольнении "очень хорошего генпрокурора" Луценко.

      Знайте больше: Не стоит ему доверять: Волкера возмутило использование Луценко как источника информации

      Почему Трампу хотят объявить импичмент? Во время телефонной беседы, которая состоялась 25 июля 2019 года, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Впоследствии оба лидера возразили, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. И именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

      blog_ava
      День учителя 2019: дата и традиции празднования
      сегодня
      32131
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Телефонный разговор Зеленского и Трампа Новости США Юрий Луценко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Земельная реформа и крепостничество: что общего, или исторические аллюзии
      сегодня , 12:00 Земельная реформа и крепостничество: что общего, или исторические аллюзии
      Сергій Фурса 78
      В Україні хочуть заборонити пластикові пакети
      сегодня , 08:40 В Україні хочуть заборонити пластикові пакети
      Все про екологію 1594
      Деревянченко в зрелищном поединке проиграл Головкину сомнительным решением судей
      сегодня , 06:56 Деревянченко в зрелищном поединке проиграл Головкину сомнительным решением судей
      1339
      Ради чего Россия жертвует благополучием людей
      5 октября , 22:00 Ради чего Россия жертвует благополучием людей
      Злой Одессит 1800
      Чому депутатам та чиновникам варто підняти зарплату
      5 октября , 20:00 Чому депутатам та чиновникам варто підняти зарплату
      Антон Голобородько 439
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук