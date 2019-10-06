Ключевая роль Луценко в деле об импичменте Трампа: детали от американских СМИ

Президент США Дональд Трамп имел надежды на экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, хотя дипломаты предупреждали его о ненадежности. Именно это стало основой нынешнего скандала.

Дипломаты убеждали Трампа, что Луценко нельзя доверять, пишет The New York Times.

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Команда Трампа видела в Украине источник информации, – NYT

Издание отмечает, что команда Трампа, в частности его личный адвокат Рудольф Джулиани, видели в Украине потенциальный источник информации. Они могла бы быть выгодна Трампу и навредить его оппонентам.

Трамп и его сторонники рассчитывали на украинского прокурора без юридического образования и с большой историей манипуляций законом в своей политической борьбе, несмотря на предупреждения высокопоставленных дипломатов о том, что Луценко нельзя доверять,

– пишут авторы материала.

Однако Луценко хотел наладить связи с ближайшим окружением американского президента, портя отношения с американскими дипломатами в Киеве.

Авторы материала отмечают, что экс-генпрокурор сыграл важную роль в отставке посла США в Украине Мари Йованович. Она, по словам Луценко, якобы дала ему список "неприкосновенных лиц", против которых нельзя вести расследование.

NYT пишет, что Луценко пытался "наладить контакт" в 2018 году:

Тогда еще генпрокурор якобы попытался заморозить расследование Украиной незаконных действий бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

В это время администрация Трампа принимала решение о поставках Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Издание считает, что это обстоятельство является важным в ходе расследования по импичменту – требовал ли Трамп или его окружение политических выгод в обмен на американскую помощь.

Кроме того, как говорится в статье, Луценко надеялся наладить связи с Джулиани. Этому должен был помочь ход расследованию деятельности Джо Байдена и его сына Хантера.

Луценко пытался спасти свою шкуру, притворяясь сторонником Трампа в конце своей карьеры,

– цитирует издание слова Давида Сакварелидзе, бывшего заместителя генпрокурора.

Авторы отмечают, что даже "несмотря на дискредитацию" в Украине Луценко мог рассчитывать на поддержку Трампа и Джулиани. Даже в скандальном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп жалел об увольнении "очень хорошего генпрокурора" Луценко.

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Почему Трампу хотят объявить импичмент? Во время телефонной беседы, которая состоялась 25 июля 2019 года, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер.



25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.



Впоследствии оба лидера возразили, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. И именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.