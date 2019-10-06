Ключова роль Луценка у справі про імпічмент Трампа: деталі від американські ЗМІ

Президент США Дональд Трамп мав надії на ексгенпрокурора України Юрія Луценка, хоча дипломати попереджали його про ненадійність. Саме це стало основою нинішнього скандалу.

Дипломати переконували Трампа, що Луценку не можна довіряти, пише The New York Times.

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Команда Трампа бачила в Україні джерело інформації, – NYT

Видання зазначає, що команда Трампа, зокрема його особистий адвокат Рудольф Джуліані, бачили в Україні потенційне джерело інформації. Вони могла б бути вигідна Трампу і нашкодити його опонентам.

Трамп і його прихильники покладалися на українського прокурора без юридичної освіти і з великою історією маніпуляцій законом у своїй політичній боротьбі, незважаючи на попередження високопоставлених дипломатів про те, що Луценку не можна довіряти,

– пишуть автори матеріалу.

Натомість Луценко хотів налагодити зв’язки з найближчим оточенням американського президента, псуючи взаємини з американськими дипломатами в Києві.

Автори матеріалу наголошують, що ексгенпрокурор зіграв важливу роль у відставці посла США в Україні Марі Йованович. Вона, за словами Луценка, нібито дала йому список "недоторканних осіб", проти яких не можна вести розслідування.

NYT пише , що спроби Луценка пробував "налагодити контакт" у 2018 році:

Тоді ще генпрокурор нібито спробував заморозити розслідування Україною незаконних дій колишнього глави виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

У цей час адміністрація Трампа приймала рішення про постачання Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Видання вважає, що ця обставина є важливою в ході розслідування щодо імпічменту – чи вимагав Трамп або його оточення політичних вигод в обмін на американську допомогу.

Окрім того, як мовиться у статті, Луценко сподівався налагодити зв’язки з Джуліані. Цьому мав допомогти хід розслідуванню діяльності Джо Байдена і його сина Хантера.

Луценко намагався врятувати свою шкуру, прикидаючись прихильником Трампа наприкінці своєї кар'єри,

– цитує видання слова Давида Сакварелідзе, колишнього заступника генпрокурора.

Автори наголошують, що навіть "попри дискредитацію" в україні Луценко міг розраховувати на підтримку Трампа і Джуліані. Навіть у скандальній розмові з президентом України Володимиром Зеленським Трамп шкодував про звільнення "дуже гарного генпрокурора" Луценка.

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Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент?Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.



25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.



Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.