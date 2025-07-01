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24 Канал Новости Украины Ключевое событие прошлой недели – уничтожение склада боеприпасов в Харцызске дронами СБУ, – эксперт
7 июля, 17:41
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Ключевое событие прошлой недели – уничтожение склада боеприпасов в Харцызске дронами СБУ, – эксперт

Даша Птаховська

Ключевым событием на фронте на прошлой неделе стало уничтожение крупного склада боеприпасов России дронами СБУ. Успешная атака позволит существенно снизить наступательный потенциал врага.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, передает 24 Канал.

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Эксперт объяснил стратегию СБУ

Эксперт подчеркивает, что таких ударов каждую неделю становится все больше.

В Харцызске был один из крупнейших складов боеприпасов россиян. Ключевое слово здесь "был". А значит уничтожена одна из основных тыловых баз России. Именно дальнобойные дроны СБУ уже нанесли России огромный ущерб, исчисляемый миллиардами долларов. Видна разница между ударами, которые россияне наносят по нашим городам и украинским ударам по складам врага. Удары россиян это, по сути, акты геноцида. Удары СБУ – это точечная демилитаризация армии России. Первая стратегия кровавая и неэффективная. Вторая – это хирургическая работа профессионалов. Которая дает свой результат на поле боя, 
– подчеркнул эксперт.

Черненко подчеркивает, что Служба разработала и внедряет уникальную методику использования беспилотных технологий. "Именно дроны СБУ поразили уже более полусотни складов боеприпасов, арсеналов оружия, аэродромов с военными самолетами. Миллионы российских снарядов не полетели в наших воинов, а были взорваны прямо на складах. И это без учета уже знаменитой операции "Паутина", которая уже вошла в учебники спецслужб по всему миру", – пишет экс-нардеп.

"Прошедшая неделя была тяжелой для всех нас. Опять массовые удары по мирным городам. Но, зная об ударах врага, надо видеть всю картину. Надо видеть украинский ответ, который в первую очередь дают дальнобойные дроны СБУ. И единственный действенный метод борьбы для Украины в этой войне – бить мощнее чем враг. Удары по складам боеприпасов в Харцызске вполне могут быть номинированы на премию "Лучший хлопок лета". Хотя уверен подопечные Малюка еще приготовили для врага немало сюрпризов", – резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что в Харцызске дронами СБУ был взорван один из крупнейших складов боеприпасов. На видео зафиксированы многочисленные взрывы и пожар, который был виден за десятки километров. 
 