Ключевой этап конкурса по избранию главы САП сорван, – Шабунин

Из-за отсутствия кворума 8 октября не состоялось заседание комиссии, которая должна избрать руководителя САП. Виталий Шабунин заявил, что сорван "ключевой этап конкурса по избранию главы САП".

Руководитель общественной организации Центр противодействия коррупции вспомнил, что в сентябре Украина обязалась в ближайшее время избрать председателя САП. Об этом он заявил в заметке в фейсбуке.

Читайте больше Заседание комиссии по избранию главы САП сорвано из-за отсутствия кворума

В Центре противодействия коррупции отреагировали на срыв заседания по избранию главы САП

Глава ЦПК припомнил, что избрание главы САП было зафиксировано в совместном заявлении после встречи президента Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

Шабунин пояснил, что 9 октября должен был состояться "ключевой этап конкурса – практическое задание". Однако не появились члены комиссии – Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь. По мнению руководителя организации, это "ермаковские" члены, которые "контролируются ОП (речь идет об Офисе президента – 24 канале)".

Дату практического задания комиссия определила заранее, было сделано куча протокольной и подготовительной работы, приехали оба финалиста…

– заявил глава Центра противодействия коррупции.

Виталий Шабунин опасается, что"срыв конкурса по избранию руководителя САП станет отправной точкой критических проблем в отношениях с США".

Коротко об избрании главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры

После встречи в США Вололодимир Зеленский и Джо Байдена 1 сентября в Белом доме опубликовали совместное заявление относительно стратегического партнерства США и Украины.

Там говорилось, что Украина планирует "немедленно выбрать нового специализированного антикоррупционного прокурора и привлечь к ответственности коррупционеров".

Заседание комиссии, которая должна избрать руководителя САП, 9 октября не состоялось. Причиной стало отсутствие кворума.

В этот же день Евросоюз и США отреагировали на задержку в выборе главы САП и призвали отборочную комиссию как можно скорее возобновить работу.

В посольстве США назвали задержки в выборе главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры непонятными и неоправданными.