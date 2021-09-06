Ключевые вопросы согласовываю с президентом, – Монастырский об отношениях с Зеленским

Денис Монастырский говорит, что все ключевые вопросы работы Министерства внутренних дел обсуждает лично с президентом Владимиром Зеленским. Иногда чиновник коммуницирует и с премьером.

Монастырский напомнил, что Зеленский лично предложил ему возглавить МВД. Поэтому министр хотел, чтобы ключевые проекты и процессы обсуждались также с президентом.

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Как происходит коммуникация с Банковой

Чиновник уже занимает должность около 50 дней. Он рассказал, что имеет возможность обсуждать все ключевые вопросы конкретно с президентом и премьер-министром.

Коммуникация с Офисом Президента происходит преимущественно на уровне руководителя полиции или его заместителя. Это касается координационных вопросов, за которые отвечает ОП.

Те вопросы, которые являются ключевыми, – а такие вопросы проходят через министра, – я согласовываю непосредственно с президентом,

– сказал Монастырский.

Что известно о назначении Монастырского