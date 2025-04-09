Военный рассказал, где происходит кульминация наступления, к которому россияне готовились 10 месяцев

Российские военные усиливают давление на Лиманском направлении, привлекая профессиональные экипажи БПЛА и хорошо подготовленную пехоту. Это наступление является кульминацией 10 месяцев подготовки.

Сначала оккупанты использовали пехоту с бронетехникой и малые штурмовые группы для истощения украинских сил. Сейчас же, как рассказал 24 Каналу младший сержант 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, их усилия значительно усилились.

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Противник усиливает давление на Лиманском направлении

Ситуация на Лиманском направлении остается сложной из-за значительного численного превосходства российских войск. Как сообщил Василий Денисюк, местами соотношение сил на этом отрезке достигает 10:1 в пользу врага.

Сейчас наблюдается кульминация наступления, к которому противник готовился в течение последних 10 месяцев,

– отметил военный.

На начальных этапах оккупанты пытались "прощупать" силы и средства наших защитников, применяя пехоту при поддержке бронетехники. Впоследствии они перешли к использованию малых штурмовых групп, которые имели целью истощить украинских военных в регулярных штурмах.

Обратите внимание! На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз за 8 апреля. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Катериновки, Нового и Колодязов.

Теперь враг значительно усилил свои усилия, стянув на Лиманское направление квалифицированные экипажи БПЛА и хорошо подготовленную пехоту.

Особо стоит отметить, что более половина всех боевых столкновений на этом направлении приходится на полосу ответственности 66-й бригады. Противник выбрал ее как приоритетную зону для своих атак.

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Учитывая такую сложную ситуацию, военные призывают всех неравнодушных украинцев присоединиться к сбору на беспилотные системы и средства радиоэлектронной борьбы.

Дронов никогда не бывает слишком много. Они уже стали ключевым средством поражения на фронте, но их также применяет противник, поэтому еще одна большая потребность – это средства РЭБ, чтобы защитить, обезопасить наших бойцов,

– подчеркнул Василий Денисюк.

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