Может перерасти в противостояние: почему в России убирают некоторых людей из Кремля

В России произошли кадровые перестановки в правительстве и Совбезе. Сейчас там продолжается перераспределение денежных потоков.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что Патрушев оказался в довольно странной ситуации. Ведь его сделали куратором кораблестроения.

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При этом ключевые его приспешники все же остались на должностях. Речь идет о директоре внешней разведки Сергее Нарышкине, директоре ФСБ Александре Бортникове и т.п.

Идет концентрация власти в одних руках

Как отметил Клочок, по свидетельствам некоторых журналистов, сейчас вопросом кадровой политики занимается не столько Путин, как его близкое окружение и семья. Была даже информация, что большое влияние на кадровые решения имеет дочь Путина Екатерина Тихонова.

Сегодняшнее правительство в России сохраняется примерно таким же, как было. Но убирают отдельных одиозных персонажей, ставя других. Происходит перераспределение потоков,

– сказал Клочок.

Это происходит не в интересах Патрушева. Действующий министр обороны России Андрей Белоусов также является сторонником большой "реприватизации" в России, как и Патрушев. Но, конечно, это будет происходить не в интересах последнего.

Другие будут управлять силовым и военным блоком. Как по мне, это полная концентрация власти в одних руках, что спровоцирует обострение борьбы в России. Это может вылиться в противостояние или же будет полная локализация определенных групп, которые еще будут пытаться влиять. Сейчас строить прогнозы сложно. Но семья Путина становится мощнее. А те, кто сотрудничал с Патрушевым, его предали,

– заметил Клочок.

Кадровые изменения в России: кратко