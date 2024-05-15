Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Патрушев опинився у досить дивній ситуації. Адже його зробили куратором кораблебудування.

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При цьому ключові його поплічники все ж таки залишилися на посадах. Йдеться про директора зовнішньої розвідки Сєргєя Наришкіна, директора ФСБ Алєксандра Бортнікова тощо.

Йде концентрація влади в одних руках

Як наголосив Клочок, за свідченнями деяких журналістів, зараз питанням кадрової політики займається не стільки Путін, як його близьке оточення та сім'я. Була навіть інформація, що великий вплив на кадрові рішення має донька Путіна Єкатєріна Тихонова.

Сьогоднішній уряд в Росії зберігається приблизно ж таким, як був. Але прибирають окремих одіозних персонажів, ставлячи інших. Відбувається перерозподіл потоків,

– сказав Клочок.

Це відбувається не в інтересах Патрушева. Чинний міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов також є прихильником великої "реприватизації" в Росії, як і Патрушев. Але, звісно, це відбуватиметься не в інтересах останнього.

Інші будуть управляти силовим та військовим блоком. Як на мене, це повна концентрація влади в одних руках, що спровокує загострення боротьби в Росії. Це може вилитися в протистояння або ж буде повна локалізація певних груп, які ще намагатимуться впливати. Зараз будувати прогнози складно. Але сім'я Путіна стає потужнішою. А ті, хто співпрацював з Патрушевим, його зрадили,

– зауважив Клочок.

Кадрові зміни в Росії: коротко