Клубы дыма и пепла: в Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

В Японии 28 января произошло извержение вулкана Сакурадзима. Он выбросил большие клубы дыма и пепла над островом Кюсю.

Вулкан считают одним из самых активных в мире. Метеорологи пристально следят за ситуацией.

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Сакура-дзима – опасный вулкан

Вулкан расположен у побережья Кагосимы. В этом японском городе живет около 600 тысяч человек. Сакурадзима – очень опасный вулкан из-за его взрывного потенциала.

Крупнейшие извержения вулкана наблюдали между 1471 и 1476 годами, а также в 1914 году.

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