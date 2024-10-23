Зачем Северная Корея вступила в войну в Украине: в СНБО предупредили о масштабной угрозе

В ГУР заявляли, что уже сегодня, 23 октября, первые войска из Северной Кореи будут переброшены на Курское направление. В СНБО отреагировали на растущую угрозу со стороны КНДР.

По данным украинской разведки, уже до 1 ноября в Украине на стороне России будут воевать не менее 11 тысяч военных из КНДР. Первые подразделения из 2 600 личного состава отправят в Курскую область.

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Пхеньян готовит агрессию против Сеула

Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко прокомментировал эту информацию спецслужб. По его словам, Ким Чен Ын рассчитывает за "пожертвование" своими солдатами Путину получить не только российские деньги. Планы северокорейского диктатора гораздо масштабнее. Он стремится использовать поле боя в Украине как плацдарм для подготовки своих военных, чтобы потом бросить их в противостоянии с Южной Кореей.

Курщина и участие в боях там станет первым этапом этой "обкатки",

– отметил Коваленко.

К слову, Кирилл Буданов раскрыл содержание тайного соглашения между Путиным и Кимом, подписанного в июне 2024 года. В нем Пхеньян обещал Москве передать людей и ракеты в обмен на технологии и деньги.