Военные из КНДР до конца года могут появиться на фронте в Украине, – Washington Post

Несколько тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят обучение в России и могут быть отправлены на линию фронта в Украине до конца этого года.

Об этом журналистам The Washington Post рассказал представитель украинской военной разведки на условиях анонимности. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков якобы отверг заявления о том, что Пхеньян отправляет своих военных воевать в Украину, назвав их "обманом".

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Северокорейские солдаты вскоре могут оказаться на фронте

Собеседник WP рассказал, что северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях, чтобы наблюдать за российскими войсками и изучать поле боя. В то же время Украина еще не видела никаких северокорейских подразделений, которые бы участвовали в боевых действиях.

Представитель военной разведки отметил, что пока непонятно, где именно на фронте будут дислоцироваться боевые подразделения, которые учатся в России. По его словам, Москва может использовать их в приграничных регионах России, чтобы освободить российские войска для боев в Украине.

Это может иметь значительное влияние. Особенно, если речь идет о высвобождении резервов на территории самой России,

– сказал собеседник издания.

Отмечается, что некоторые южнокорейские эксперты также называют такой сценарий возможным.

К слову, ранее высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что Европейский Союз не имеет доказательств присутствия военных из Северной Кореи на территории Украины. Однако в ЕС продолжают следить за развитием событий.