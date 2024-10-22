"Безосновательные слухи": в КНДР впервые прокомментировали отправку своих войск на помощь России

В Северной Корее впервые прокомментировали отправку своих войск в Россию. Постпред КНДР в ООН Ча Сон Нам назвал такую информацию "безосновательными слухами".

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. На фоне этого СМИ писали о прибытии войск из КНДР в Приморский край страны-агрессора.

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Как высказались в КНДР относительно отправки своих войск в Россию

Постоянный представитель Северной Кореи в ООН Ча Сон Нам во время заседания первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности отметил, что якобы информация об отправке войск КНДР в Россию – это лишь "слухи, которые намерены очернить имидж страны".

Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не чувствует необходимости комментировать такие безосновательные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные отношения дружбы и сотрудничества между двумя суверенными государствами,

– заявил он.

Это был первый публичный комментарий официального представителя Северной Кореи после того, как на прошлой неделе разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что Северная Корея решила прислать около 12 000 военных для войны против Украины, и КНДР уже направила 1 500 солдат во Владивосток для адаптационной подготовки.

Замечание Ча Сон Нама стало ответом на то, что постпред Украины в ООН Сергей Кислица обвинил Пхеньян в планах вскоре прислать 11 000 регулярных войск, чтобы помочь России в войне в Украине.

К слову, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал "противоречивыми" сообщения об отправке военных КНДР в Россию для развертывания в Украине. В то же время эту информацию прихвостень российского президента не отрицает.