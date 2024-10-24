США назвали военных КНДР в Украине законными целями

На фоне информации об отправке военных КНДР для участия в войне против Украины на стороне России в США заявили, что в случае их участия они станут законными целями для Сил обороны.

Об этом, как пишет ЕП, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга накануне, 23 октября.

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Кирби назвал солдат КНДР законными целями для ВСУ

По мнению Кирби, северокорейские военные в случае участия в войне против Украины станут законными целями, так же как и российские.

Если они действительно будут участвовать в войне против Украины, они – законные цели, законные военные цели. И украинские военные будут защищаться от северокорейских военных тем же способом, каким они защищаются от российских,

– заявил он.

По его словам, пока в Вашингтоне не обладают точными данными о том, зачем войска Ким Чен Ына отправились в Россию. Также США не могут утверждать, что северокорейские солдаты будут привлечены к боевым действиям против Вооруженных Сил Украины.

"Возможность раненых или погибших военных из КНДР, которые воюют против Украины – думаю, она вполне реальна, если они действительно будут воевать", – сказал американский чиновник.

К слову, у украинских партнеров появляется все больше доказательств о присутствии войск КНДР в России. Сейчас эту информацию также подтвердили и в НАТО. Страны-члены Альянса имеют доказательства, что Пхеньян отправил своих военных в Россию.