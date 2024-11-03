Возможности есть: как Южная Корея и Япония могут помочь Украине

Россия привлекает к войне против Украины северокорейские войска. Помочь нашей стране противодействовать усиленной армии врага может Южная Корея и Япония.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Тарас Загородний, ведь для них обоих из-за усиления сотрудничества России с КНДР увеличился риск. К слову, Главное управление разведки Украины сообщило, что вблизи границы с Украиной находятся более 7 тысяч северокорейский военных.

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Почему Южная Корея и Япония должны включаться в войну

Тарас Загородний отметил, что Южная Корея и Япония могут помочь Украине вместе с Соединенными Штатами Америки. Однако до президентских выборов, которые состоятся 5 ноября, реакции от Соединенных Штатов на северокорейские войска в Украине не будет.

Я думаю, что какое-то военное решение должно быть, потому что есть эскалация и нарушение правила, что конфликт не должен расходиться по всему миру,

– сказал политолог.

В то же время уже есть напряжение на территории Корейского полуострова. Кроме того, глава КНДР Ким Чен Ын запустил в сторону Японии межконтинентальную ракету, которая может пролететь 7 тысяч километров. То есть может прилететь в Европу и США.

Важно! Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония договорились усилить противодействие ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР на фоне усиления военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

Прежде всего Южная Корея и Япония могут помочь с ВПК, в частности с электроникой, которой катастрофически не хватает. Ведь тренд на аграрное государство и деиндустриализация привели к тому, что в Украине не производят даже платы.

Все это надо вернуть и модернизировать с помощью Южной Кореи. У них есть такие возможности,

– отметил Загородний.

С Южной Кореей и Китаем следует педалировать этот вопрос, потому что они не хотели оказывать военную помощь Украине, хотя у них была такая позиция, и помогали только по гуманитарной линии.

Теперь многое меняется и надо воспользоваться этим окном возможностей,

– добавил политолог.

Отметим, что Южная Корея отправит специалистов в Украину. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.