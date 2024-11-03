Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній, адже для них обох через посилення співпраці Росії з КНДР збільшився ризик. До слова, Головне управління розвідки України повідомило, що поблизу кордону з Україною перебувають понад 7 тисяч північнокорейський військових.

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Чому Південна Корея та Японія повинні включатися у війну

Тарас Загородній зазначив, що Південна Корея і Японія можуть допомогти Україні разом зі Сполученими Штатами Америки. Однак до президентських виборів, які відбудуться 5 листопада, реакції від Сполучених Штатів на північнокорейські війська в Україні не буде.

Я думаю, що якесь військове рішення повинно бути, тому що є ескалація і порушення правила, що конфлікт не повинен розходитися по всьому світу,

– мовив політолог.

Водночас вже є напруження на території Корейського півострова. Крім того, глава КНДР Кім Чен Ин запустив у бік Японії міжконтинентальну ракету, яка може пролетіти 7 тисяч кілометрів. Тобто може прилетіти в Європу та США.

Важливо! Сполучені Штати, Південна Корея і Японія домовилися посилити протидію ядерним і ракетним загрозам з боку КНДР на тлі посилення військової співпраці між Північною Кореєю та Росією.

Насамперед Південна Корея та Японія можуть допомогти з ВПК, зокрема з електронікою, якої катастрофічно не вистачає. Адже тренд на аграрну державу й деіндустріалізація призвели до того, що в Україні не виробляють навіть плати.

Все це треба повернути й модернізувати з допомогою Південної Кореї. У них є такі можливості,

– зазначив Загородній.

З Південною Кореєю та Китаєм слід педалювати це питання, тому що вони не хотіли надавати військову допомогу Україні, хоча у них була така позиція, й допомагали лише по гуманітарній лінії.

Тепер багато чого зміняється й треба скористатися цим вікном можливостей,

– додав політолог.

Зазначимо, що Південна Корея відправить фахівців в Україну. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.