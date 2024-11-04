Вице-маршал Британии ответил, как близко мир к глобальной войне из-за сотрудничества России и КНДР

Несколько тысяч северокорейских спецназовцев приближаются к границе с Украиной. В то же время КНДР запустила еще одну баллистическую межконтинентальную ракету.

В разговоре с 24 Каналом вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл сказал, что эти действия вызывают беспокойство относительно глобальной безопасности. Похоже, что Россия платит большие деньги и предоставляет технологии КНДР. Это поддерживает Северную Корею, но может усложнить и сделать жизнь более нестабильной для международного сообщества.

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Какие последствия для мира будет иметь сотрудничество России и КНДР

Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании не уверен, что усиление сотрудничества России с КНДР приближает мир к войне, однако из этого надо сделать много выводов.

Прежде всего у Владимира Путина проблемы с живой силой. Он хочет избежать очередной волны мобилизации. Сначала глава Кремля использовал наемников, военных преступников, пленных, а теперь пытается привлечь к боевым действиям северокорейцев.

Это свидетельствует о том, что сейчас все идет не так, как хотят россияне,

– отметил Белл.

Однако у северокорейских военных нет боевого опыта. К тому же будет серьезная языковая проблема. Уже появляются сообщения о том, что российские солдаты не знают, что делать с войсками из КНДР.

Большая опасность в том, что их просто используют как пушечное мясо. А еще больше беспокоит то, как их отправили – добровольно или принудительно. Также интересно, выполняют ли они боевые задачи на передовой в Украине, или сосредоточены только на вытеснении украинских сил из Курской области России,

– сказал вице-маршал Королевских ВВС Великобритании.

В Северной Корее изолировали семьи военных, которых Ким Чен Ын отправил в Россию для участия в войне против Украины, чтобы предотвратить утечку информации о перемещении своих солдат на территорию страны-агрессора.

Сейчас Россия ведет жесткую войну на истощение. Вполне легко, Кремль готов потерять десятки тысяч солдат и никакие потери его не остановят.

К слову, по данным разведки, Россия готова платить северокорейским солдатам до 2 тысяч долларов ежемесячно.