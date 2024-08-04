Миллионы мин из КНДР в Россию: 3 нюанса, которые нужно знать об этом оружии

После встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина в Россию из КНДР было отправлено более 2 миллионов минометных мин калибра 120 и 82 миллиметра.

Что надо знать о северокорейских минах

Именно минометные мины являются сейчас самой большой компонентой боекомплекта, отправляемого из КНДР в Россию.

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Фактически, осуществляя за сутки до 5500 выстрелов только этой компонентой, оккупанты смогут обеспечить себе стабильный уровень ведения в течение года. Но даже имея, смогут ли они это сделать?

Важно отметить несколько моментов.

Первый. Качество северокорейских мин крайне низкое. Как у боеприпаса, так и дополнительных пороховых зарядов к ним. При установленной дальности выстрела 4 – 6 километров, реальная составляет 2 – 3 километра. Точность низкая. Не все после прилета детонируют. Также есть высокий показатель засорения канала ствола миномета.

Второй. Конечно, 5500 выстрелов в сутки – это высокий показатель ведения огня только компонентом минометов. Однако в 2022 году доля минометного огня у российского оккупационного войска превышала 15 – 20 тысяч в сутки. При нынешней же интенсивности огня, оккупанты всеми средствами достигают 15 тысяч выстрелов в сутки редко.

Третий. На третий год войны у врага состав минометов поредел. Без импорта из третьей страны эти миллионы мин будут малоэффективными в пропорции количество средств – инструментарий. Поэтому среди контейнеров, отправляемых из КНДР в Россию, могут быть не только боеприпасы, но и сам инструментарий – минометы 120-го и 82-го калибров.

Однако все эти моменты совершенно не отменяют острую проблематику сотрудничества КНДР с Россией, дипломатического решения чего не может быть. Решение – исключительно милитарного характера, связано с усилением поддержки Украины.