Сколько снарядов Северная Корея могла передать России только за полгода

Северная Корея могла передать Кремлю только за последние 6 месяцев 1,6 миллиона артиллерийских снарядов. В частности, говорится о более 74 тысячах метрических тонн взрывчатки.

Журналисты сообщили об этом со ссылкой на информацию Центра передовых оборонных исследований C4ADS. Кстати, Путин в июне впервые за 24 года посетил КНДР и подписал с Северной Кореей договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

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Что известно о снарядах от Северной Кореи

Данные, полученные некоммерческой организацией глобальной безопасности C4ADS, охватывают поставки с августа 2023 года по январь 2024 года и показывают, что более 74 000 метрических тонн взрывчатки было распределено из двух портов на Дальнем Востоке России в 16 мест, в основном – вдоль западной части России недалеко от границы с Украиной,

– заявило издание.

Журналисты проанализировали, что этот вес равен ориентировочно 1,6 миллионам артиллерийских снарядов того типа, который Россия использовала в войне против Украины.

В документах снаряды записали как взрывчатку, хотя на объектах, куда прибыли грузы, отмечали, что говорится о боеприпасах.

14 июня министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил в интервью, что Северная Корея отправила в Россию контейнеры, в которых могут быть 4,8 миллиона артиллерийских снарядов

Кроме того, в подписанном Путиным и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном договоре о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" говорится о взаимной помощи "в случае агрессии против одного из участников". После этого США, Южная Корея и Япония заявили, что осуждают углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией.