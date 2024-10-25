Северная Корея отправит еще одну партию военных в Россию, – СМИ

Полторы тысячи северокорейских военных уже проходит обучение на Дальнем Востоке России. В рамках плана размещения около десять тысяч солдат из КНДР.

Военных доставили в порт Владивосток в период с 8 по 13 октября. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на отчеты южнокорейской разведки.

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Будут ли воевать военные из КНДР против Украины

Согласно южнокорейским документам, после месячной тренировки на военных базах во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске, северокорейские войска отправят воевать против Украины.

В планах России обеспечить военных из КНДР оружием, формой и фальшивыми документами, чтобы они были похожими на жителей восточных регионов России. По данным украинской разведки, 27 – 28 октября Россия применит первых северокорейских военных в зоне боевых действий.

Кроме живой силы, КНДР обеспечивает Россию оружием. С августа прошлого года она предоставила российской армии около 8 миллионов снарядов северокорейского производства. А также около 100 ракет Hwasong-11 и Bulsae-4. Однако на самом деле объем северокорейского вооружения, которое поставляется в Россию, может быть значительно больше.