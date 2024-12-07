Без КНДР России было бы трудно, – Юсов раскрыл мотивы Ким Чен Ына в помощи Путину

Северная Корея от помощи России оружием и живой силой получает от страны-агрессора определенные преференции. Прежде всего речь идет о доступе к технологиям, продовольствие и боевой опыт в войне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ГУР МО Андрея Юсова в интервью для Центра противодействия дезинформации.

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Какая выгода для КНДР в помощи России в войне

Юсов отметил, что Северная Корея поставляет в Россию значительное количество боекомплекта, артснарядов, техники и артсистем. И все свои обязательства Пхеньян выполняет.

Оно стреляет, взрывается, и это действительно проблема для украинских Сил безопасности и обороны. Без северокорейской поддержки российской армии было бы значительно труднее продолжать наступательные действия и поддерживать тот темп огневого давления и работы артиллерии,

– пояснил представитель ГУР.

Относительно помощи КНДР в живой силе, Андрей Юсов отметил, что 11 тысяч северокорейских солдат в Курской области уже зафиксировали.

По словам представителя украинской разведки помощь в солдатах очень обеспокоила Южную Корею, ведь армия КНДР не имела боевого опыта в течение длительного времени, и в конце концов это может измениться из-за их участия в войне против Украины.

"В конце концов, конечно, есть вопрос, поскольку Северная Корея находится под санкционной политикой, жесткой. Стабильным для них является вопрос доступа к технологиям. Особенно к технологиям, которые связаны с ракетным и ядерным вооружением. Всего этого северокорейский диктатор не имел", – отметил Юсов.

Кроме того, он подчеркнул, что, учитывая крайне сложную экономическую ситуацию для Северной Кореи, любые продукты, в том числе продовольствие, также представляют интерес для этого режима, этого государства в рамках помощи Москве.

Юсов отметил, что Путин и Ким Чен Ын сотрудничают не на основе ценностей, вопросов международного правового порядка или других вещей. А есть набор практических вещей, где диктаторы, в рамках этой Оси зла, между собой могут найти общий язык.