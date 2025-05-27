Миллионы северокорейских снарядов: в СВР рассказали о масштабах поставок России оружия из КНДР

На войне против Украины противник использует северокорейское оружие. С начала полномасштабного вторжения Россия взяла получила уже 6 миллионов снарядов.

Об этом в интервью Укринформу рассказал председатель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, передает 24 Канал. Он охарактеризовал масштабы поставок и проблемы с производством собственной техники страны-агрессора.

Смотрите также Эсминец КНДР неудачно спустили на воду на глазах у Ким Чен Ына: после этого задержали 3 чиновников

Что КНДР поставляет России

По словам Иващенко, 80% российской военной техники является старой, с пониженными характеристиками. Она снята с хранения, отремонтирована и отправлена на фронт. И только 20% – новейшие системы. На России сложно с электроникой и спецхимией.

За год страна-агрессор производит около 3 миллионов снарядов 122-го и 152-го калибра, тогда как еще 2,5 – 3 миллиона берут у КНДР.

Кроме того, известно о поставках 120 единиц северокорейских самоходных артиллерийских установок 170-го калибра М1989 Koksan и 120 единиц реактивных систем залпового огня М1991 240-го калибра.

Как рассчитываются россияне

Они (россияне – 24 Канал) передают им ракетные и космические технологии. Мы не исключаем, что это могут быть и технологии, касающиеся ядерного оружия или его совершенствования,

– сказал Иващенко.

Со своей стороны Северная Корея начала поставлять в Россию специалистов с соответствующим образованием для предприятий ВПК, в частности самолетостроения, и рабочую силу для сельского хозяйства, строительства домов и дорог.

В прошлом году Пхеньян направил в Россию 13,8 тысячи своих рабочих.

Напомним, Верховная Рада Украины зарегистрировала проект постановления о признании КНДР государством-агрессором из-за поддержки российского вторжения.

Согласно аналитическим данным Южнокорейского института оборонного анализа (KIDA), за последние 20 месяцев КНДР передала Кремлю не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, а также ракеты, гаубицы и другую технику. Благодаря этому Северная Корея могла заработать более 20 миллиардов долларов.