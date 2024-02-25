Для России этот год тоже переломный, у них дефицит, – Зеленский о поставках оружия из КНДР
Владимир Зеленский высказался относительно поставок оружия КНДР в Россию. По словам главы государства, это свидетельствует о наличии проблем с вооружением у страны-агрессора.
Более того, у страны-агрессора дефицит определенного типа оружия. Об этом президент Украины заявил во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2024", передает 24 Канал.
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Зеленский высказался о поставках оружия от КНДР в Россию
Президент подчеркнул, что уже есть доказательства и документы, что Россия использует оружие Северной Кореи. В частности, это касается артиллерии и ракет, которыми страна-агрессор наносила удары по Украине.
В то же время Зеленский подчеркнул, что сейчас это сотрудничество нельзя прервать. Однако партнеры могут продолжать помогать Украине.
То, что Северная Корея передавала России, так она передавала и будет передавать. Она не будет передавать больше того объема, чем она передает сейчас. Где-то 1,5 миллиона они решили передать,
– сказал он.
Кроме того, президент отметил, что пока неизвестно, сколько ракет получила Россия от Северной Кореи. Однако то, что российская армия их использовала, по словам президента, это факт.
Президент сказал, о чем говорит поставки оружия от КНДР
Президент также отметил, что тот факт, что Россия начала использовать оружие, которое получает от Ирана и Северной Кореи, свидетельствует, что страна-агрессор тоже столкнулась с проблемами на фронте.
"Если Россия берется за иранские "Шахеды", за северокорейскую советскую артиллерию и их ракеты, то это говорит, что для них этот год тоже переломный", – сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что очевидно у россиян есть дефицит оружия на фронте, поэтому считает, что для россиян 2024 год также будет переломным.
СБУ нашла доказательства обстрела Украины ракетами из КНДР
- Служба безопасности Украины 22 февраля сообщила, что нашла доказательства, что Россия атакует гражданскую инфраструктуру Украины с применением дальнобойного вооружения из Северной Кореи. Речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11.
- Следствие сообщило, что российские войска выпустили более 20 северокорейских боеприпасов по Украине. Эти атаки привели к гибели по меньшей мере 24 гражданских лиц, еще более 100 получили серьезные ранения.
- В СБУ также заверили, что правоохранители проводят комплексные мероприятия, чтобы установить обстоятельства преступлений и привлечь виновных к ответственности. В частности, правоохранители устанавливают логистические маршруты поставки вооружения КНДР на территорию России.