Для России этот год тоже переломный, у них дефицит, – Зеленский о поставках оружия из КНДР

Владимир Зеленский высказался относительно поставок оружия КНДР в Россию. По словам главы государства, это свидетельствует о наличии проблем с вооружением у страны-агрессора.

Более того, у страны-агрессора дефицит определенного типа оружия. Об этом президент Украины заявил во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2024", передает 24 Канал.

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Зеленский высказался о поставках оружия от КНДР в Россию

Президент подчеркнул, что уже есть доказательства и документы, что Россия использует оружие Северной Кореи. В частности, это касается артиллерии и ракет, которыми страна-агрессор наносила удары по Украине.

В то же время Зеленский подчеркнул, что сейчас это сотрудничество нельзя прервать. Однако партнеры могут продолжать помогать Украине.

То, что Северная Корея передавала России, так она передавала и будет передавать. Она не будет передавать больше того объема, чем она передает сейчас. Где-то 1,5 миллиона они решили передать,

– сказал он.

Кроме того, президент отметил, что пока неизвестно, сколько ракет получила Россия от Северной Кореи. Однако то, что российская армия их использовала, по словам президента, это факт.

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Президент также отметил, что тот факт, что Россия начала использовать оружие, которое получает от Ирана и Северной Кореи, свидетельствует, что страна-агрессор тоже столкнулась с проблемами на фронте.

"Если Россия берется за иранские "Шахеды", за северокорейскую советскую артиллерию и их ракеты, то это говорит, что для них этот год тоже переломный", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что очевидно у россиян есть дефицит оружия на фронте, поэтому считает, что для россиян 2024 год также будет переломным.

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