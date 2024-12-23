КНДР обеспечивает Кремль оружием: спутники зафиксировали рекордное наращивание производства

Северная Корея не только активно поставляет оружие России, но и значительно увеличила производство для обеспечения потребностей военной машины Кремля. Об этом свидетельствуют свежие спутниковые снимки.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. По данным американских и южнокорейских чиновников, КНДР поставила России более 20 тысяч контейнеров с боеприпасами.

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Масштаб поставок оружия в Россию

Среди контейнеров с боеприпасами: 122-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, а также современные баллистические ракеты Hwasong-11. В общем, по данным украинской разведки, в Россию передали более 5 миллионов артиллерийских снарядов и сотни ракет.

Большинство этого оружия используется против Украины. Как отметил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия информации при СНБО, около 60% артиллерийских и минометных снарядов, что Россия применяет в войне против Украины, поступают именно из Северной Кореи.

Рекордная интенсивность поставок

Поставка оружия осуществляется по железной дороге через переход Туманган-Хасан на границе между КНДР и Россией. В 2024 году количество вагонов с боеприпасами выросло втрое после встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина в сентябре.

Кроме артиллерийских снарядов, Пхеньян начал передавать Москве 170-мм гаубицы, 240-мм реактивные системы залпового огня и новейшие ракеты, модернизированные с помощью российских специалистов.

Новые здания и заводы

На спутниковых снимках компании SI Analytics заметно, как в Северной Корее расширяют производство вооружений. В частности, на заводе на восточном побережье, где изготавливают ракеты Hwasong-11, сооружают новые здания для сокрытия масштабов производства.

Ким Чен Ын подпитывает военную машину Кремля / Фото SI Analytics

По данным аналитиков, КНДР получает от России не только нефть и топливо для поддержки производства, но и значительные финансовые вливания. Ожидается, что за весь период полномасштабного вторжения сотрудничество с Кремлем принесло режиму Ким Чен Ына около 5,5 миллиардов долларов.

Украинские и международные эксперты предупреждают, что новое оружие Северной Кореи, хоть и не всегда точное, представляет серьезную угрозу для украинских городов.