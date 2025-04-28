В России впервые официально показали военных КНДР, участвующих в войне

В России впервые показали официальные кадры подготовки северокорейских солдат, которые участвовали в освобождении Курской области. Фото опубликовали после того, как в КНДР официально признались, что их военные воюют на стороне России.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Как готовили солдат КНДР к войне против Украины

Российский генштаб провел для северокорейских военных своеобразную подготовку, где наемники готовились к боевым действиям. После привлечения солдат КНДР к боям в Курской области военное командование России признало, что решение о сотрудничестве со страной добавило армии эффективности.

Войска КНДР готовились к войне против Украины / Скриншоты из видео

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что участие его военных в войне против Украины является "священной миссией". Именно он приказал отправить военных в Россию в рамках договора о взаимной обороне между Пхеньяном и Москвой. Зато в случае необходимости Россия сможет оказать военную помощь Северной Корее.

Напомним, Россия признала участие войск КНДР в боевых действиях против Украины в Курской области еще 26 апреля. Хотя еще в январе Вооруженные Силы Украины взяли в плен двух раненых солдат из Северной Кореи. А первых солдат КНДР украинские военные ликвидировали в декабре 2024 года. Это свидетельствует о том, что наемники воюют на стороне России давно.

Обучение для северокорейских военных: смотрите видео

В США отреагировали на участие войск КНДР в войне против Украины

Соединенные Штаты призвали Северную Корею прекратить развертывание войск в России, отметив, что это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. Она запрещает получение военной подготовки и помощи от КНДР или предоставление такой поддержки стране. Однако Россия имеет свои договоренности с Северной Кореей, согласно которым и действует.