Ким Чен Ын "торжественно заявил", что готов применить ядерное оружие в ответ на угрозы США

В последние месяцы Северная Корея проводила испытания своих баллистических ракет. Теперь же Ким Чен Ын решил поиграть мускулами, пригрозив ядерным ударом.

Лидер Северной Кореи подчеркнул, что на дальнейшие угрозы со стороны США, а также других "вражеских сил" у Пхеньяна есть ответ. Речь идет о ядерном ударе, который Ким Чен Ын угрожает нанести.

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КНДР угрожает решительным ответом

Как отмечает государственное информационное агентство ЦТАК, Ким Чен Ын "торжественно заявил, что если враги продолжат угрожать" Северной Корее, партия диктатора, а также правительство отреагируют решительно. Якобы на тотальную конфронтацию ответом будет другая тотальная конфронтация – применение ядерного оружия.

Напомним, что в субботу, 19 ноября, поступило сообщение о развертывании межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-17". Причиной этого стали "безрассудные военные конфронтационные действия США и других вражеских сил".

Ракету запустили из Пхеньянского международного аэропорта. Случилось это около 10:14 по местному времени. Об этом сообщило издание Yonhap, сославшееся на Объединенный комитет начальников штабов.

Заметим, что эта ракета преодолела 998 км за 4 135 секунд. То есть, через час и почти 9 минут. Добавим, что эта ракета способна преодолеть расстояние в 5 500 километров. Поэтому ее считают межконтинентальной баллистической.

К слову, тогда же Ким Чен Ын показал публично свою дочь. Собственно, диктатор вместе с малышами сначала осмотрели саму ракету. После этого на солидном расстоянии наблюдали за ее полетом.

Что настораживает весь мир

Вернемся к самой ракете. В резолюции ООН четко запретили КНДР запускать баллистические ракеты любой дальности. Особенно с учетом того факта, что некоторые из них могут являться носителями ядерных боеголовок.

Усложняет всю ситуацию также напряжение на Корейском полуострове. За последние несколько недель КНДР провела целый ряд ракетных испытаний. И все это делает страна, у которой сохраняется ядерный потенциал. Так что международные наблюдатели уже выражают опасения. Они предполагают, что не за горами первое ядерное испытание Пхеньяна.

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