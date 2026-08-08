Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, озвучив, что Северная Корея уже выполняет взятые перед Россией обязательства, и рассказал, какие именно.

Формируется террористический анклав: как противодействовать

КНДР, по словам генерала армии, направляет в Россию свои боеприпасы, бронетехнику, гаубицы, ракеты (в частности, баллистические), самолеты, легкое снаряжение, свои спецподразделения, а также участвует в развертывании дивизионов и ударных групп на территории России против Украины.

Задачи у агрессора большие, амбиции по завоеванию мирового пространства при поддержке таких же тоталитарных режимов, как Россия и частично Китай, растут. Существует определенная конкуренция с Китаем за то, кто будет контролировать Северную Корею: Москва или Пекин. Сегодня КНДР в военном контексте больше склоняется к России, которая ведет активные боевые действия, исходя из того, что она затем поможет Пхеньяну вести военные операции,

– пояснил Маломуж.

Бывший руководитель СВР констатировал, что сегодня формируется стратегический террористический анклав. Он подчеркнул, что просматривается угроза для Южной Кореи и Японии. Ее должны сдерживать прежде всего США, а также союзные спецоперации, дезориентация программ КНДР и готовность упомянутых стран к активному противодействию с помощью современных типов вооружения.

О стратегии КНДР и союзе с Россией: смотрите в видео

Как ослабить КНДР и Россию

Генерал армии прямо говорит о сценарии уничтожения Северной Кореи в случае особой ядерной угрозы с ее стороны. По его словам, он был ранее разработан США, когда Пхеньян готовил баллистические ракеты с ядерным компонентом.

Маломуж отметил второй компонент сдерживания КНДР – действия украинской армии, активные операции по уничтожению ресурсов Северной Кореи, как это было в Курской области и на границах с Украиной, где удалось ликвидировать северокорейский контингент, воевавший на стороне России. Тогда Пхеньян потерял большую часть своих элитных войск.

Основные удары должны наноситься не по складам (российским), а по пусковым установкам ракет различных типов, включая корейские. Для этого нужно использовать дроны, в частности ударные с дальностью до 1500 километров, а также ракеты, способные поражать аэродромы стратегического уровня, места запуска баллистических ракет, тактическую авиацию, наносящую удары КАБ,

– озвучил Маломуж.

Бывший глава СВР добавил, что Украина не может перехватить все или хотя бы часть без достаточного количества Patriot и IRIS-T, поэтому нужно наносить удары по источникам угрозы: по аэродромам, местам развертывания пусковых установок, логистике. Он отдельно подчеркнул важность сотрудничества с разведкой США, чтобы фиксировать местонахождение российских самолетов, момент их заправки, загрузки ракетами, и тогда атаковать еще до подъема авиации в воздух.

Маломуж подчеркнул, что передвижные ракетные установки можно обнаруживать из космоса, с помощью радиоэлектронных и технических средств, а несколько ударов дронов могут уничтожить такую установку вместе с баллистической ракетой. Генерал армии подытожил: сегодня нужно действовать системно – наносить удары по производству, логистике, НПЗ и пусковым установкам, а корейский сегмент угрозы следует уничтожать так же, как и российский.