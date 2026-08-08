Про це в етері 24 Каналу зазначив генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, наголосивши, що Північна Корея вже виконує взяті перед Росією зобов'язання та розповів, які саме.

Формується терористичний анклав: як протидіяти

КНДР, зі слів генерала армії, направляє в Росію свої боєприпаси, бронетехніку, гаубиці, ракети (зокрема балістику), літаки, легке спорядження, свої спецпідрозділи, а також бере участь у розгортанні дивізіонів і ударних груп на території Росії проти України.

Завдання в агресора великі, амбіції на завоювання світового простору за підтримки таких же тоталітарних режимів, як Росія й частково Китай, ростуть. Є певна конкуренція з Китаєм у тому, хто контролюватиме Північну Корею: Москва чи Пекін. Сьогодні КНДР більше схиляється у військовому контексті на Росію, яка веде активні бойові дії, маючи задум, що вона допоможе потім Пхеньяну вести військові операції,

– пояснив Маломуж.

Екскерівник СЗР констатував, що сьогодні формується стратегічний терористичний анклав. Він наголосив, що проглядається загроза для Південної Кореї, Японії. Її мають стримувати насамперед США, а також союзні спецоперації, дезорієнтація програм КНДР і готовність озвучених країн до активної протидії сучасними типами озброєння.

Про стратегію КНДР і союз з Росією: дивіться у відео

Як ослабити КНДР і Росію

Генерал армії прямо говорить про сценарій знищення Північної Кореї у випадку особливо ядерної загрози з її боку. За його словами, він був раніше розроблений США, коли Пхеньян готував балістику з ядерним компонентом.

Маломуж зауважив на другому складнику стримування КНДР – дії української армії, активні операції зі знищення ресурсів Північної Кореї, як це було в Курській області й на кордонах з Україною, де вдалося ліквідувати північнокорейський контингент, який воював на боці Росії. Тоді Пхеньян втратив велику частину своїх елітних військ.

Основні удари мають бути не по складах (російських), а по пускових установках ракет різних типів, включно з корейськими. Для цього треба використовувати дрони, зокрема ударні дальністю до 1500 кілометрів, а також ракети, здатні вражати аеродроми стратегічного рівня, місця запуску балістики, тактичну авіацію, яка б'є КАБами,

– озвучив Маломуж.

Ексочільник СЗР додав, що Україна не може перехопити все чи хоча б частину без достатньої кількості Patriot і IRIS-T, тому потрібно бити по джерелах загрози: по аеродромах, місцях розгортання пускових установок, логістиці. Він окремо наголосив на важливості співпраці з розвідкою США, щоб фіксувати місце перебування російських літаків, мить їхньої заправки, завантаження ракетами, й тоді атакувати ще до підйому авіації в повітря.

Маломуж підкреслив, що пересувні ракетні установки можна виявляти з космосу, радіоелектронними й технічними засобами, а декілька ударів дронів можуть знищити таку установку разом із балістикою. Генерал армії підсумував: сьогодні потрібно діяти системно – бити по виробництву, логістиці, НПЗ і пускових, а корейський сегмент загрози слід знищувати так само, як російський.