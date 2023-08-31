Запустили баллистические ракеты: КНДР заявила, что имитировала ядерный удар по Южной Корее

В Северной Корее заявили, что совершили пуски двух баллистических ракет малой дальности. Это сделали для того, чтобы "имитировать ядерные удары по военным объектам" Южной Кореи.

Государственные СМИ КНДР сообщили, что пуски баллистических ракет осуществлялись в рамках учений и производились как "предупреждение для США". В Южной Корее уточнили, что ракеты выпустили у восточного побережья около полуночи.

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"Отправили врагам четкий сигнал"

В Южной Корее сейчас проходят ежегодные военные учения вместе с США. Они всегда провоцируют диктатора КНДР, а Пхеньян официально осуждает такие учения и считает их "репетицией войны". Поэтому в Северной Корее решили "отправить четкое сообщение врагам".

Как сообщают государственные СМИ Северной Кореи, Ким Чен Ын наблюдал за учениями по подготовке своего высшего командования "к тотальной войне" с Южной Кореей. В среду, 30 августа, армия КНДР заявила, что совершила пуски ракет. Как объяснили в Северной Корее, их выпустили во время "тактических ядерных учений, имитирующих удары по основным командным центрам и оперативным аэродромам" в Южной Корее. Кроме того, эти учения "имитировали отражение внезапного вторжения", а затем начало контратаки Северной Кореей, чтобы занять всю территорию Южной Кореи.

Цель учений – отправить четкое сообщение врагам, которые бросают нам вызов такими военными угрозами, как развертывание стратегических ядерных средств, несмотря на наши неоднократные предупреждения,

– заявили в КНДР.

На пуски ракет уже отреагировали в Японии. Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что такие действия Северной Кореи угрожают не только миру и стабильности Японии, но и всему международному сообществу.

Совбез ООН провел экстренное заседание из-за КНДР

Совет Безопасности ООН 27 августа созвал экстренное заседание из-за роста ядерной угрозы со стороны КНДР. Поводом для волнения стала попытка Северной Кореи в очередной раз запустить разведывательный спутник с помощью баллистической ракеты.

"Эти запуски прямо подрывают режим нераспространения ядерного оружия. Они удаляют нас от нашей общей цели – разоружения", – заявили в ООН.

Там подчеркнули, что такие пуски представляют угрозу всему мировому сообществу. В КНДР заявили, что не видят в ракетных пусках никаких нарушений международных норм. Более того, представитель Северной Кореи назвал запуск разведывательного спутника "неотъемлемым правом суверенного государства".