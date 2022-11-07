Имитация ударов по США и Южной Корее: в КНДР прокомментировали запуски ракет

Недавние ракетные запуски КНДР были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам Америки. Это сделали на фоне проведения "опасных военных учений" двух стран.

На прошлой неделе Северная Корея произвела испытательные пуски нескольких ракет и выпустила сотни артиллерийских снарядов в море. Это происходило на фоне шестидневных воздушных учений Южной Кореи и США.

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"Репетиция ударов"

Армия КНДР заявила, что она провела мероприятия, имитирующие атаки на авиабазы и самолеты, а также на крупный южнокорейский город, чтобы "разбить стойкую военную истерию врагов".

Официальные лица Южной Кореи и США также заявили, что Пхеньян провел техническую подготовку к испытанию ядерного устройства, что является первым случаем с 2017 года.

Напряженность между странами растет, поскольку Северная Корея совершила рекордное количество ракетных запусков в текущем году. В частности, 2 ноября страна запустила не менее 23 ракет, а на следующий день произвели запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Как прокомментировали ситуацию в Штатах и Южной Корее

Высокопоставленные дипломаты из США, Японии и Южной Кореи провели телефонный разговор и осудили недавние испытания, включая "безрассудный" запуск ракеты, упавшей у побережья Южной Кореи на прошлой неделе.

Как сообщил официальный представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, южнокорейское судно подняло обломки, предположительно являющиеся частью северокорейской баллистической ракеты малой дальности (SRBM). Это первый случай, когда северокорейская баллистическая ракета упала вблизи южнокорейских вод.

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