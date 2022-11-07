Минулого тижня Північна Корея провела випробувальні пуски кількох ракет і випустила сотні артилерійських снарядів у морі. Це відбувалось на тлі шестиденних повітряних навчань Південної Кореї і США.
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"Репетиція ударів"
Армія КНДР заявила, що вона провела заходи, що імітують атаки на авіабази і літаки, а також на велике південнокорейське місто, щоб "розбити стійку військову істерію ворогів".
Офіційні особи Південної Кореї і США також заявили, що Пхеньян провів технічну підготовку до випробування ядерного пристрою, що стало першим випадком з 2017 року.
Напруженість між країнами зростає, оскільки Північна Корея здійснила рекордну кількість ракетних запусків цього року. Зокрема, 2 листопада країна запустила щонайменше 23 ракети, а наступного дня провели запуск міжконтинентальної балістичної ракети.
Як прокоментували ситуацію у Штатах та Південній Кореї
Високопоставлені дипломати зі США, Японії та Південної Кореї провели телефонну розмову та засудили нещодавні випробування, включно з "нерозважливим" запуском ракети, яка впала біля узбережжя Південної Кореї минулого тижня.
Як повідомив офіційний представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, південнокорейське судно підняло уламки, які ймовірно є частиною північнокорейської балістичної ракети малої дальності (SRBM). Це перший випадок, коли північнокорейська балістична ракета впала поблизу південнокорейських вод.
КНДР активізовує свої військові сили: що відомо
- 5 листопада КНДР запустила 4 ракети малої дальності в бік Жовтого моря. Лідер країни не дуже задоволений спільними авіаційними навчаннями Південної Кореї та США.
- Напередодні, 4 листопада, стало відомо, що країна підняла у небо близько 200 військових літаків. Їх виявили у різних місцях повітряного простору.
- 2 листопада, КНДР вперше за місяць запустила балістичні ракети в бік Японського моря. При цьому вона порушила морський кордон Південної Кореї. Згодом стало відомо, що таких ракет було випущено щонайменше 10.
- В КНДР заявили, що нещодавні випробування ядерної зброї – попередження для Вашингтона та Сеула, адже не вітають спільні навчання цих країн. Ба більше КНДР заявила, що через це вони "заплатять найжахливішу ціну в історії".
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