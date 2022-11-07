Минулого тижня Північна Корея провела випробувальні пуски кількох ракет і випустила сотні артилерійських снарядів у морі. Це відбувалось на тлі шестиденних повітряних навчань Південної Кореї і США.

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"Репетиція ударів"

Армія КНДР заявила, що вона провела заходи, що імітують атаки на авіабази і літаки, а також на велике південнокорейське місто, щоб "розбити стійку військову істерію ворогів".

Офіційні особи Південної Кореї і США також заявили, що Пхеньян провів технічну підготовку до випробування ядерного пристрою, що стало першим випадком з 2017 року.

Напруженість між країнами зростає, оскільки Північна Корея здійснила рекордну кількість ракетних запусків цього року. Зокрема, 2 листопада країна запустила щонайменше 23 ракети, а наступного дня провели запуск міжконтинентальної балістичної ракети.

Як прокоментували ситуацію у Штатах та Південній Кореї

Високопоставлені дипломати зі США, Японії та Південної Кореї провели телефонну розмову та засудили нещодавні випробування, включно з "нерозважливим" запуском ракети, яка впала біля узбережжя Південної Кореї минулого тижня.

Як повідомив офіційний представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, південнокорейське судно підняло уламки, які ймовірно є частиною північнокорейської балістичної ракети малої дальності (SRBM). Це перший випадок, коли північнокорейська балістична ракета впала поблизу південнокорейських вод.

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