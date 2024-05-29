КНДР запустила через границу воздушные шары с мусором в Южную Корею
Источник:Yonhap
КНДР запустила воздушные шары с мусором через межкорейскую границу. Отмечается, что таких объектов было более 150.
Известно, что, начиная с вечера вторника, воздушные шары пересекали границу и падали в разных местах по всей стране.
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КНДР запустила воздушные шары с мусором на территорию Южной Кореи
О том, что Северная Корея запустила более 150 воздушных шаров с мусором через границу сообщают журналисты Yonhup со ссылкой на южнокорейских военных.
Согласно данным объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS), начиная с вечера 28 мая воздушные шары пересекали границу и падали в разных местах по всей стране.
Отмечается, что в воздушных шарах был различный мусор – пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз.
Такие действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. Мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия,
– заявили в JCS.
В воскресенье, 26 мая, КНДР предупреждала, что разбрасывает макулатуру и мусор в приграничных районах в рамках акции "око за око" против распространения листовок против Пхеньяна.
Воздушный шар из КНДР / Фото читателя Yonhup
Ракета КНДР со спутником взорвалась в воздухе: коротко
- Северная Корея запустила ракету для размещения второго в стране спутника-разведчика. Однако она взорвалась вскоре после старта.
- Издание КНДР пишут, что по данным предварительной экспертизы, причиной взрыва стали проблемы с недавно разработанным жидким кислородно-нефтяным двигателем.
- Стоит отметить, что это уже третий раз за последнее время КНДР терпит неудачу при запуске спутника.