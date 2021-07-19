Князь киевского стендапа: отгадаешь ли ты все курьезы Кличко – тест

19 июля 2021 , 14:00
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Источник:

24 канал

Виталий Кличко 19 июля празднует юбилей. Если Киеву уже исполнилось более 1,5 тысяч лет, то его мэру – еще только 50. По этому случаю мы подготовили тест о главных курьезах политика.

На этот раз поговорим о будущем, народных приметах и Вакарчуке. Запрыгивай с нами в праздничный вагон метро и айда к тесту!

Заметьте Столица князей, сказок и перепички: что ты знаешь о Киеве – праздничный тест

P. S. Цель текста – исключительно развлекательная.

Факты, которые ты можешь не знать

  • Двери в эксклюзивном комментарии признались, что Кличко не только заходит через них. Иногда политик еще и выходит. Но это – государственная тайна.
  • Шулявский мост поблагодарил мэра за отпуск. Однако теперь он требует еженедельные выходные и полный соцпакет.
  • Горячая вода просит перестать ее греть. Она даже угрожает подать иск в суд по правам человека.
  • Земля рада вниманию. Однако уверяет, что готовиться к ней не нужно. Все равно все там когда-нибудь будут.
  • Бенджамин Баттон прибудет в Киев с официальным визитом. Он уверяет, что готов оспорить слова Кличко о "чем старше человек, тем больше ему лет".
Автор: Мар'яна Бекало