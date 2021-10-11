Ко-ко-ко, – Арестович отреагировал на статью Медведева об Украине

Алексей Арестович отреагировал на статью экс-премьер-министра России Дмитрия Медведева. Советник главы Офиса Президента сравнил публикацию с балалайкой, на которой играют давно заезженные тезисы пропаганды Кремля.

По словам Арестовича, Медведев не написал ничего нового. В его статье все те же тезисы о "внешнем управлении", "слабой власти" и "фашистах".

Обратите внимание "Необразованные и лживые люди": Медведев считает переговоры с Украиной бессмысленными

Российская власть является нелегитимной

В ответ на упреки Дмитрия Медведева о слабой власти, Алексей Арестович заявил, что российские власти давно являются нелегальными, а в последнее время еще и нелегитимными. Советник Ермака предположил, что говоря об украинской власти, Медведев не заметил, как потерял свою. По словам Арестовича, экс-премьер России прошел головокружительный путь от президента до заместителя секретаря.

Алексей Арестович убежден, что в своей статье дал четко понять, кто на самом деле является виновным во всем, в чем Кремль обвиняет Украину

Балалайка все та же – "внешнее управление, ко-ко-ко, слабая власть, кто не определился народ, фашисты". На традиционно русские вопросы "что делать?" Дмитрий Анатольевич отвечает: "Ничего. Будем терпеть". Сразу становится понятным – кто виноват,

– заявил Арестович.

Кроме того, заместитель Ермака назвал Россию "объектом без истории", а статью Медведева – очередной неудачной попыткой пропаганды завладеть Украиной.

Последние заявления Арестовича