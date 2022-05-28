Ко лжи относительно войны в Украине Россия привлекла еще и патриарха Кирилла

Россия в своей пропаганде войны с Украиной дошла до абсурда. Одним из ее спикеров стал одиозный патриарх Кирилл.

Новость сообщил Сергей Лещенко – советник главы Офиса Президента, сообщает 24 канал. Он заявил, что патриарх Кирилл взялся на весь мир оправдывать преступления России.

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Патриарх Кирилл решил составить конкуренцию Дмитрию Пескову и Марии Захаровой.

Вслед за Дмитрием Песковым и Марией Захаровой, которые утверждают, что Россия ни на кого не нападала, с аналогичным тезисом теперь выступил и Кирилл. Он сообщил о том, что якобы Россия защищает свою территорию,

– заявил Лещенко.

Советник главы Офиса Президента отметил, что для пропаганды войны Россия применяет весь возможный арсенал лжи. В частности, речь идет о церковном руководстве.

ПЦУ просит лишить патриарха Кирилла престола

В мае 2022 года Православная церковь Украины обратилась к архиепископу Варфоломею с просьбой лишить престола российского патриарха Кирилла. Архиерейский Собор ПЦУ призывает осудить духовные преступления Кирилла Гундяева.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что патриарх Кирилл – соавтор и пропагандист идеологии "русского мира". В частности, он благословил российских захватчиков на войну с Украиной. Инцидент произошел в марте 2022 года в Москве после литургии по случаю праздника Торжества православия. Патриарх подарил икону Виктору Золотову – командующему Росгвардии. В ответ тот пообещал сломить сопротивление украинцев.

Фактически патриарх Кирилл благословил убийство украинцев. От российской агрессии погиб уже 241 ребенок. Только в Мариуполе, по данным советника мэра Петра Андрющенко, российские оккупанты могли уничтожить до 22 тысяч мирных жителей. Под благословением Кирилла, страна-оккупант применила против Украины уже 2 400 различных ракет.

Уничтожение украинцев называет подвигом. В одном из своих отвратительных заявлений патриарх подчеркнул, что "в военное время служба в вооруженных силах – это настоящий подвиг, а именно такое время мы сейчас переживаем".

Тем временем каждый день приближает Украину к победе, а Россию – к поражению. По состоянию на 27 мая украинским защитникам и защитницам удалось ликвидировать уже 29 750 российских оккупантов. Количество уничтоженных захватчиков растет ежедневно.

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