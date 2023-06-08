На крыльях свободы: кто вошел в коалицию истребителей и какие самолеты получит Украина

Упал последний "конвенционный вооруженный бастион" – Украина окончательно договорилась с союзниками о создании коалиции истребителей в борьбе с российской агрессией. Это значит, что уже вскоре в защиту украинского неба поднимутся современные истребители.

Создание коалиции истребителей, в которую фактически уже вошли США и другие союзники Украины, станет одним из важнейших этапов в войне против России. 24 Канал проанализировал, какие страны уже согласились предоставить Украине "крылья свободы", а кто еще сомневается.

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Как работает коалиция боевых самолетов для Украины

1 июня 2023 года президент Украины прибыл в Кишинев на встречу Европейского политического сообщества, где провел встречи с лидерами стран ЕС и Великобритании. Именно там была окончательно согласована концепция создания Коалиции боевых самолетов для Украины.

Политическое решение было одобрено еще в начале мая 2023 года, на саммите лидеров G7 в Хиросиме. Однако несколько недель фактически существовал определенный вакуум, а союзники Украины не имели консолидированной позиции. Встреча в Молдове эту проблему фактически устранила. Детали и конструкцию коалиции впоследствии озвучил заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква.

Это будет глобальная инициатива, к которой присоединятся не только страны ЕС, но и, как минимум, США. Вашингтон позже это уточнил. Джо Байден во время своего выступления в Колорадо подтвердил, что США приступят к подготовке украинских пилотов на F-16.

В Кишиневе Зеленский говорил с европейцами, а стороны договорились об ускорении подготовки украинских пилотов и технического персонала для истребителей четвертого поколения, включая, но не ограничиваясь только F-16.



Зеленский в Молдове договаривался о коалиции истребителей / фото ОП

Достигнутые договоренности позволяют рассчитывать на конкретные решения относительно объемов и механизма подготовки пилотов, обслуживающего персонала, а также создания условий и соответствующей инфраструктуры для истребителей уже на следующем заседании в формате Рамштайн. В конце концов все сегодняшние решения реально приблизили день, когда Украина увидит эти самолеты уже на своей территории,

– Игорь Жовква о контурах коалиции.

Почему коалиция истребителей связана с усилением ПВО

Вопрос формирования коалиции боевых самолетов напрямую связан с усилением ПВО и ПРО, ведь пока Украина не получила натовские самолеты, она должна защищать небо другим способом.

Для этого сформирована так называемая "коалиция петриотов" (от названия системы ПВО PATRIOT, – 24 Канал). Эти системы прекрасно проявили себя в Украине и уже успели разрушить миф о российских "сверхзвуковых" "Кинжалах" и баллистических "Искандерах" (те же, которые якобы не рекомендовали смешить).

Кроме PATRIOT Украина также рассчитывает на новые системы NASAMS, IRIS-T, SAMP/T тому подобное. Они уже успели прекрасно проявить себя и превратили украинскую ПВО в одну из самых эффективных в мире.

тому подобное. Они уже успели прекрасно проявить себя и превратили украинскую ПВО в одну из самых эффективных в мире. Появление западных самолетов еще больше усилит украинскую ПВО и осуществит давнюю украинскую мечту о "закрытом небе".



ЗРК PATRIOT уже в Украине / иллюстративное фото VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM

Кто уже вошел в коалицию боевых самолетов

Пока официально присоединились к коалиции истребителей 8 европейских стран.

Великобритания,

Нидерланды,

Польша,

Дания,

Швеция,

Бельгия,

Португалия

Франция.

Ожидается, что уже скоро это количество стран вырастет.

Также частью коалиции уже официально является США. Может быть, к ней скоро присоединится Канада. Эти страны заявили о начале подготовки украинских пилотов на самолетах F-16.

В то же время, правительство Германии может пересмотреть свою позицию по поставкам западных истребителей Украине. Окончательное решение будет в течение двух недель. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Немецкое общество, немецкая политика действительно изменили мнение. Если бы мне два года назад кто-то сказал, что Германия поставит тяжелые вооружения на 3 – 5 миллиардов евро, я бы не поверил,

– Писториус подчеркнул, что Германия должна переосмыслить свою политику последних десятилетий.



Кто вошел в коалицию истребителей для Украины / инфографика 24 Канала

Какие самолеты может получить Украина

Окончательной точки в вопросе, какие именно самолеты получит Украина, пока нет. Однако все указывает на то, что это будут американские истребители четвертого поколения F-16.

Это крутые машины, которые лучше всего, что сейчас есть у россиян. Даже так называемых истребителей пятого поколения Су-57, которые существуют только как опытные образцы и с вероятностью в 99% не появятся на театре военных действий, по крайней мере, в зоне покрытия украинских ПВО.

Также идут разговоры о британских и европейских самолетах, впрочем, вопрос передачи условных шведских Gripen, французских Mirage 2000 или британских Eurofighter Typhoon также открыт.

Каждый из проектов имеет свои преимущества, впрочем, консенсусное лидерство принадлежит F-16. С другой стороны, F-16 может стать только первой ласточкой, за которой в Украину полетят уже Eurofighter и Gripen.

Кроме того, Австралия ведет переговоры с США и Украиной о передаче 41 истребителя американского производства McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Они были списаны австралийской армией и находятся на хранении. Об этом сообщала газета Financial Review. В апреле о возможных переговорах сообщало издание The Drive.



RAAF F/A-18 Legacy Hornet / фото thedrive.com

Какие преимущества у F-16

Этих самолетов много (более 4600 единиц на вооружении армий трех десятков государств).

С ними знакомы пилоты разных стран (в частности, Великобритании, хотя и Соединенное Королевство на вооружении этих самолетов не имеет),

унифицированная логистика не будет проблемой, в отличие от ситуации, когда Украина получила бы сразу разные самолеты, что превратило бы все это в логистический ад.

, что F-16 – это быстрое и эффективное решение по схеме "на уже". Зато для нашего государства также есть важная задача на будущее – после победы над Россией необходимость мощных ВВС не исчезнет. Украине нужно будет делать выбор в пользу тех или иных моделей.

Важным аргументом является также и то, что многие страны НАТО проходят переоснащение собственных ВВС и переходят с F-16 на более новые образцы (F-35). В таком случае удастся соединить приятное с полезными – передать ловкий и до сих пор технологичный "секонд-хенд" Украине, зато получить эксклюзивные истребители 5 поколения с существенным дисконтом от США. Именно на это рассчитывают Нидерланды, а также Польша.

Следует понимать, что F-16 – не новые самолеты, но даже в состоянии "бывший в использовании", они лучше всего авиапарка Украины и России.

Также не стоит забывать, что F-16 – это большая семья самолетов, там есть немало модификаций (более 10). Первые F-16 стали на боевое дежурство в 1978 году.

Для чего Украине западные самолеты

Здесь только простые ответы. Количество и ресурс имеющихся в ВВС Украины самолетов, а это советское наследие, исчерпывается. Замены на аналоги ждать нет откуда и не слишком нужно, ведь они проигрывают по всем параметрам западным образцам.

Украинские пилоты в разных интервью признают, чтоЛюбой пользователь Википедии найдет даже некоторые преимущества на стороне машин ВКС РФ (другое дело, что эти цифры могут быть просто выдуманы.

Преимуществом западных самолетов являются современные системы и сенсоры, которые дают машинам ощутимое преимущество в небе. Да, это гораздо сложнее. Однако важно понимать, что Украина идет по курсу на вступление в НАТО, поэтому получение оружия НАТО является частью процесса евроатлантической интеграции в прямом смысле слова.

Спектр задач, которые будут выполнять западные самолеты в Украине, также достаточно широк:

Во-первых, это усилит украинскую ПВО. Ведь именно на работе авиации базируются западные принципы защиты неба, самолет-истребитель является идеальным охотником на "Шахедов".

Ведь именно на работе авиации базируются западные принципы защиты неба, самолет-истребитель является идеальным охотником на "Шахедов". Во-вторых, широкая номенклатура вооружения универсальных платформ F-16 или не менее крутых аналогов открывает невероятные возможности для украинских ВВС по уничтожению вооруженных россиян, их техники и логистики.

Пока война далека от завершения и контрнаступление, которого все ждут, может быть не последним. В таком случае, уже осенью 2023 года обновленные украинские ВВС могут неприятно удивить врага, ведь потенциальное преимущество России в воздухе нависает над ВСУ "дамокловым мечом".

Напомним, именно российская фронтовая авиация стала мощным фактором во время боев на Юге летом и осенью прошлого года. Благодаря этому россияне смогли избежать уничтожения группировки в районе Херсона и спасти значительную часть ресурсов. С появлением F-16 такой роскоши у россиян уже не будет.

Благодаря западным самолетам ВСУ существенно расширят радиус своих активностей и это пригодится при решении вопроса активности остатков Черноморского флота РФ, а также сухопутных частей оккупантов в Крыму.

Кроме того, F-16 – это не просто сам по себе самолет, а платформа для западного оружия. Сейчас украинским специалистам стоит больших усилий адаптировать на свои самолеты те же ракеты HARM или Storm Shadow, а в перспективе и немецкие Taurus.

Появление в ВВС Украины западных самолетов эту проблему решает и открывает путь к использованию всех мощностей широкой номенклатуры разнообразного оружия – противорадиолокационных ракет, ракет класса "воздух-земля" большой дальности, управляемых бомбы, бомб с GPS-наведением, бомб с лазерной наводкой, противокорабельных ракет Harpoon тому подобное.

Все это не нужно будет больше перерабатывать или адаптировать, оно будет работать с "родными" платформами.

Как работает коалиция истребителей

Пока украинские пилоты начинают обучение, большинство источников говорят, что на симуляторах F-16. Параллельно с этим страны-участницы коалиции решают, сколько самолетов предоставлять Украине, какое вооружение они будут иметь (широкая номенклатура ракет и очень интересные образцы, не только хорошо известная украинским ВВС AIM-120 AMRAAM), согласовывают вопросы логистики и ремонта.

Сейчас считается, что украинские аэродромы не в состоянии принимать F-16, а Gripen, по примеру самолетов времен Второй мировой, может садиться даже на автомобильные пути.

Таким образом, временным домом для украинских F-16 могут стать польские аэродромы, где есть соответствующие условия и защита от непрошеных гостей не только в формате ПВО, но и в 5 статье договора Североатлантического Союза.

В январе 2023 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что для полноценной защиты воздушного пространства Украине необходимо 200 самолетов F-16. Похоже, это тот ориентир, на который нужно равняться. Но реальность такова, что Украина сперва получит не больше 40 – 50 машин (о таком количестве говорят в Минобороны). Это позволит сформировать несколько эскадрилий.

По номенклатуре ВСУ, авиационная эскадрилья –это 12 самолетов, в странах НАТО эскадрильи больше – до 18 самолетов.

Согласно последним сообщениям, большинство самолетов предоставят Украине государства ЕС (те же Нидерланды и Швеция). США будут заниматься подготовкой пилотов (возможно, для этого даже привлекут United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor program, всем известное как TOPGUN (предположение автора).

Также на промышленность США ляжет задача изготовления самолетов на замену для союзников по НАТО (это те же новые рабочие места и миллиардные контракты для экономики).

Обучение будет продолжаться месяцы (не годы, как западные союзники предполагали сначала). По оценкам издания The Guardian, минимальная подготовка занимает 3 месяца, оптимальным вариантом является 6 – 9 месяцев. При этом американские СМИ писали, что украинские пилоты (в Украине летали на МиГ-29 и Су-27) на предварительных тестовых испытаниях на авиасимуляторе на авиабазе Моррис, штат Аризона, в феврале – марте 2023 года превзошли ожидания американцев. По их оценкам, подготовка украинских пилотов будет занимать всего 4 месяца, то есть гораздо меньше, чем считалось ранее.

Важно Что будет после F-16

Это означает, что уже осенью первые украинские пилоты могут быть готовы к боевой работе на F-16.

Станут ли F-16 "серебрянной пулей"

Нет, сами по себе западные самолеты не смогут выиграть войну, впрочем, это очень важный аргумент в противостоянии с Россией, который способен изменить баланс в пользу Украины и переломить позвоночник "российскому верблюду".

Эффективное использование ВСУ современных самолетов позволит существенно ускорить победу и освобождение всех оккупированных территорий, включая Донбасс и Крым. Также появление на фронте этих машин сможет снизить человеческие потери среди украинских защитников и увеличить количество убитых оккупантов.

С предоставлением Украине F-16 разрушается последнее препятствие конвенционной помощи союзников – дальше уже только ядерное оружие. Надеемся, что для окончательной победы над Россией этого будет достаточно.