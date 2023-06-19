Не раньше Нового года, – Резников рассказал о получении западных самолетов

Украина хочет получить современные западные истребители. Министр обороны Алексей Резников заявил, что они будут не раньше 2024 года.

По его словам, самолеты – очень сложный вид вооружения. Они намного сложнее, чем танк или артиллерия. Истребители можно сравнить лишь с кораблями и подводными лодками.

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Украинским пилотам необходимо обучение

Резников отметил, что все публично обсуждают, сколько времени нужно украинским пилотам, чтобы освоить истребитель F-16. После тестирования двух пилотов Воздушных сил ВСУ в Соединенных Штатах считается, что срок до 6 месяцев будет достаточным.

Я считаю, что наши опытные пилоты, с их желанием и стремлением, наверняка полетят быстрее. Я имею в виду не просто полететь, а свободно: с маневром, ночью, в паре. Я думаю, через 4 месяца это реалистично. Я так считаю, потому что мы умеем удивлять и умеем учиться,

– подчеркнул министр.

По его словам, для обучения экипажа на сложных артиллерийских системах Caesar или KRAB по стандартам необходимо минимум 3 месяца, а украинские защитники их осваивали за 3 недели.

"И французы, и поляки были в восторге. Стандартное время подготовки экипажа для работы на системах ПВО Patriot – 10 месяцев. Наши научились за 10 недель. Почувствуйте разницу: 3 месяца – 3 недели, 10 месяцев – 10 недель. Поэтому я уверен, что пилоты полетят быстрее, чем через 6 месяцев", – отметил Резников.

Однако пилот не может летать самостоятельно, ведь ему нужны инженеры, техники, обслуживание, оружейники, заправщики и так далее, поскольку это сверхсложная техника.

"И вот этот курс обучения длиннее, чем 4 месяца. И если у нас есть пилоты, которые говорят на английском языке и скорее этим овладеют, то инженеров и техников несколько меньше. А ведь это специальная терминология, это не просто поговорить и заказать бургер в МакДональдсе. Параллельно нужно готовить инфраструктуру: аэродромы, укрытия", – объяснил министр.

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Самолетов не будет до Нового года

Резников отметил, что аэродромы для западных самолетов обустроят там, где будет удобно.

Но, конечно, боевой самолет не может летать с территории другой страны, конечно, они будут в Украине. Ну, как со стороны НАТО залетает боевой самолет? Нет, это будут наши самолеты, с украинской символикой, они будут защищать наше с вами небо,

– заявил министр.

По его словам, Украина ожидает программу, об утверждении которой договорились 15 июня на полях Рамштайна. Там будут ясно поняты все этапы.

"Вот когда я увижу эту программу, я смогу сказать точный период. Потому что, если сейчас скажем, что ожидание – это 6 месяцев, а через 6 месяцев не полетит самолет, нам скажут: "Зрада" – отметил Резников.

Он добавил, что все же Украина получит самолеты не раньше Нового года. И это символично, ведь на прошлогодние Рождество и Новый год Резников записал обращение к Санта-Клаусу, где попросил помощи в интересах детей Украины, чтобы они могли учиться, ходить в школы и сады.

"Я попросил определенные вещи у Санты: артиллерию, снаряды, танки и так далее. У меня там стоял маленький самолетик, модель, которая потом улетает. Это было мое пожелание Санте. Поэтому было бы логично, чтобы хотя бы к Новому году первый F-16 все-таки взлетел", – подытожил министр обороны.



Страны, вошедшие в коалицию истребителей для Украины / Инфографика 24 Канала