Зеленский рассказал, с кем Киев обсуждает создание "коалиции Patriot"

Владимир Зеленский рассказал, что о создании "коалиции Patriot" общался преимущественно с теми странами, с которыми обсуждали авиационную коалицию.

Президент Украины рассказал об этом на пресс-конференции в Киеве 2 июня. Это произошло после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом, пишет 24 Канал.

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Что известно о заявлении Зеленского по поводу "коалиции Patriot"

Владимир Зеленский заметил, что с инициативой о "коалиции Patriot" посещал Молдову, в частности, саммит Европейского политического сообщества.

У нас (в Молдове – 24 Канал) были очень важные разговоры с Германией, Данией, Нидерландами… Я говорил в основном со странами, с которыми мы говорили об авиационной коалиции. Нам точно это нужно. Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно,

– заявил президент Украины.

По его словам, задача Украины – не 70 – 75% поражения, а 100%.

"Да, это амбициозная цель, она очень непростая из-за Patriot. И не только из-за Patriot, из-за очереди за Patriot, но и с ракетами к ним большой дефицит", – объяснил Зеленский.

Кроме того, украинский лидер заверил, что важно предотвратить обход санкций.

"Есть государства в мире и в Европе, которые, хотят или нет, помогают обходить санкции. Я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить санкции, потому что это позволяет (России – 24 Канал) увеличить производство ракет", – пояснил Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, борьба с обходом санкций тоже входит в задачу этой коалиции.

Что известно о "коалиции Patriot"

1 июня Владимир Зеленский заявил, что террор России ракетами способны преодолеть коалиции истребителей и средств противовоздушной обороны. Об этом президент сказал в День защиты детей, в день, когда в результате обстрела россиян в Киеве погибла 9-летняя девочка.

Украинский лидер предложил Европе решение, которое покончит с "атаками на украинские города". В частности, решающими является коалиция Patriot, которая прекратит российский шантаж баллистическими ракетами, и коалиция современных истребителей.

Следует отметить, что в коалицию истребителей вошли восемь стран. Речь идет о Великобритании, Нидерландах, Польше, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции.

В Украине есть две установки ПВО Patriot. Одну – предоставили Соединенные Штаты, другую – Германия и Нидерланды вместе.