Военнослужащий сравнил формат "Рамштайн" и "Коалицию желающих": в чем разница

10 апреля состоится новая встреча "Коалиции желающих". А уже на следующий день состоится заседание "Рамштайн". И там, и там будут обсуждать поддержку Украины. Между этими форматами есть определенная разница.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, в рамках обоих форматов международные партнеры работают над дальнейшей поддержкой для Украины.

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Какая разница между обоими форматами

Как отметил Мусиенко, "Рамштайн" планово движется от встречи к встрече и в определенном смысле повторяется. Международные партнеры проводят аудит решений, которые были приняты во время предыдущих встреч, и проговаривают следующие шаги по поддержке Украины.

Один из приоритетных вопросов, который обсуждают на "Рамштайн" – усиление украинской ПВО. Также там говорится о дальнейших поставках вооружения в Украину и инвестициях партнеров в военно-промышленный комплекс нашего государства.

"Коалицию желающих" только недавно начали. Поэтому сейчас нельзя говорить о конкретных результатах. Главная инициатива, которую там пытаются реализовать – отправка миротворцев в Украину.

Все еще на стадии обсуждения. На сегодня нельзя говорить об окончательных результатах. Но активные консультации продолжаются. Надеюсь, что положительные результаты будут,

– подчеркнул Мусиенко.

Напомним, во время первой встречи "Коалиция желающих", которая состоялась 27 марта, международные партнеры обсуждали усиление помощи Украине, потенциальные механизмы прекращения огня и возможное развертывание европейского контингента при поддержке США.

Кроме того, уже известно, что на новой встрече в формате "Рамштайн" не будет представителей Соединенных Штатов. Министр обороны США Пит Хэгсет пропустит эту встречу.